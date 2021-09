Etiopía expulsa a funcionarios de la ONU

El jefe de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, dijo esta semana a The Associated Press que la crisis no Etiopía es “una mancha en nuestra consciencia”, con niños y otras personas muriendo de hambre en la región de Tigray, bajo lo que la ONU llama un bloqueo de facto del gobierno a los suministros de alimentos, medicamentos y combustible.