Etiopía enviará las “cajas negras” del Boeing a Europa

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Preguntado por The Associated Press, Asrat Begashaw declinó concretar a qué país se enviarán los dispositivos que registran los datos de vuelo y las voces en cabina. En una entrevista previa, señaló que la aerolínea tenía "varias opciones". "Lo que podemos decir es que no tenemos la capacidad para investigarlas aquí en Etiopía", añadió. Un funcionario de la aerolínea había dicho antes que una de las “cajas negras” estaba parcialmente dañada.