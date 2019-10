ETECSA anuncia lanzamiento de red 4G

Las condiciones para poder conectarse a la nueva red consisten en estar bajo la cobertura 4G, tener una tarjeta USIM (Universal Subscriber Identity Module) y enviar un SMS al número 2266 con el texto LTE en el cuerpo del mensaje. Si el teléfono soporta la banda 1800 MHz le llegará un mensaje al móvil de la confirmación de la activación del servicio, de lo contrario ETECSA le avisará que su dispositivo no soporta esa tecnología.

“Recordamos que el acceso a la 4G/LTE solo será posible si el cliente se encuentra bajo su cobertura”, aclaró la empresa estatal.

Según la breve nota, las provincias La Habana, Matanzas, Mayabeque, Artemisa, Camagüey, Ciego de Ávila, Holguín, Granma, Las Tunas, Guantánamo y Santiago de Cuba están bajo la cobertura de cuarta generación. Sin embargo, no son pocos los que afirman que aún no pueden conectarse.

“La cobertura es muy reducida. Yo que vivo en Mayabeque, pero no tengo ni 3G y mi teléfono soporta todas las tecnologías”, dijo a CubaNet Yanelis Díaz, usuaria de ETECSA.

El monopolio de las comunicaciones en la isla ha exigido a sus clientes actualizar la tarjeta SIM por una USIM para poder usar la red 4G, el cambio de tarjeta tiene un costo de tres dólares, esto también ha sido motivo de disgusto en la población.

“Para tener 4G no es obligatorio tener una tarjeta USIM. ¿Por qué ETECSA me tiene que hacer gastar dinero en algo que no es estrictamente necesario? Conozco personas fuera de Cuba que no tienen tarjeta USIM y utilizan 4G”, dijo un usuario que se identificó como Tito.

ETECSA ha estado realizando pruebas en la red 4G en el litoral norte de La Habana desde hace aproximadamente seis meses. La empresa tuvo que acelerar el proceso de actualización de 3G a 4G debido al sinnúmero de quejas por congestiones en la red 3G.

La compañía estatal cuenta con millones de usuarios por ser la única empresa de telecomunicaciones existente en la isla. Sin embargo, sus tarifas son de las más caras del mundo.