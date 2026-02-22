americateve

Etcheverry se proclama campeón en el Abierto de Río tras jornada maratónica

RÍO DE JANEIRO (AP) — El argentino Tomás Etcheverry conquistó el domingo su primer título de la Gira de la ATP tras disputar dos partidos en el mismo día, culminando la faena con una remontada en la final del Abierto de Río para derrotar 3-6, 7-6 (3), 6-4 al chileno Alejandro Tabilo.

El argentino Tomás Etcheverry celebra tras su victoria ante el chileno Alejandro Tabilo para coronarse campeón del Abierto de Río, el domingo 22 de febrero de 2026. (AP Foto/Bruna Prado)
Temprano el domingo, Etcheverry completó su cruce de semifinales contra el checo Vit Kopriva, uno que fue interrumpido el sábado por la lluvia. El octavo cabeza de serie lo cerró con otra remontada que incluyó dos desempates: 4-6, 7-6 (2), 7-6 (4).

Más tarde, Etcheverry volvió a la pista de arcilla del Jockey Club Brasileiro y le dio la vuelta a un partido en el que llegó a estar abajo 6-3, 3-1 y evidenciar cansancio.

En total, entre sábado y domingo, el argentino de 26 años jugó algo más de siete horas y seis sets para alzar su primer trofeo de campeón en la gira.

“Es un sueño hecho realidad, estaba deseando mi primer título”, dijo Etcheverry, quien perdió las tres anteriores finales ATP que disputó. "Trabajé muy duro con mi equipo para lograrlo. Esto es increíble. No lo puedo creer”.

Tabilo también acusó el esfuerzo físico de disputar dos encuentros el mismo día, pues solventó horas antes su semifinal contra el peruano Ignacio Buse, imponiéndose 6-3, 6-3. El chileno de 28 años buscaba su cuarto título en el circuito.

Etcheverry quedó 2-0 en el historial directo contra Tabilo, a quien justamente venció la semana pasada en los cuartos de final del Abierto de Argentina.

La consagración en Río pemitirá a Etcheverry escalar 33 puestos en el ranking para quedar como número 33, adetrándose dentro de los primeros 40 por primera vez desde febrero del año pasado.

Fue la tercera edición seguida que el Abierto de Río acabó con un campeón argentino, ya Sebastián Báez se coronó en 2024 y 2025.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

