Estudiantes se venga de Boca: River gana con doblete de Quintero

BUENOS AIRES (AP) — Estudiantes se dio el gusto de vengarse de Boca Juniors propinándole una derrota por 2-1 en La Plata, mientras que con dos goles del colombiano Juanfer Quintero, River Plate derrotó 2-0 en casa a Gimnasia y Esgrima (LP), en partidos disputados el miércoles en el Torneo Apertura del fútbol argentino.

El encuentro de la segunda fecha en el Estadio Uno tuvo un condimento especial. Muchos hinchas de Estudiantes no perdonaron la partida del referente Santiago Ascacíbar, quien fue presentado el martes como nuevo refuerzo del “Xeneize” y dedicaron al mediocampista, presente en un palco, el tradicional cántico “el que no salta es un traidor”.

Los jugadores de Boca realizaron el pasillo de rigor en homenaje a sus pares del “Pincha”, campeón del último Torneo Clausura. Ya con el partido en marcha, la diferencia entre uno y otro fue notable: la visita fue una sombra y el local pudo haber goleado, de no haber sido por su falta de eficacia.

Con todo, Estudiantes se impuso con una receta de la casa, la pelota parada. A los 28 minutos marcó Santiago Núñez y a los 39 hizo lo propio de cabeza Leandro González Pirez, ex de River, para redondear el triunfo del conjunto de Eduardo Domínguez, que terminó sufriendo por el descuento de Exequiel Zeballos, a los 81.

Diezmado por las lesiones sobre todo en la delantera —incluso se desgarró Lucas Janson y tuvo que ser reemplazado de último momento por Iker Zufiarre, en su primera titularidad--, el equipo de Claudio Úbeda careció de fútbol. El ingreso del español Ander Herrera no aportó demasiado. En cambio, los sustitutos juveniles Gonzalo Gelini -debut absoluto- y Sebastián Aranda fueron protagonistas de la arremetida final de la visita.

El “Pincha” suma cuatro puntos en la Zona A, ubicándose a dos unidades del líder Vélez Sarsfield. El “Xeneize” permanece con tres.

En un estadio Monumental repleto, el entrenador Marcelo Gallardo hizo algo inusual: repitió formación tras ocho meses y medio de cambios constantes que reflejaron sus dificultades para encontrar un once confiable.

Tras el emotivo homenaje a Ignacio Fernández —se fue de River a fines de la temporada pasada, luego de festejar diez títulos en dos ciclos—, el partido fue un monólogo del anfitrión, desde el arranque mismo.

Ese predominio se acentuó muy pronto, con la expulsión a los 14 minutos de Manuel Panaro por una plancha por encima del tobillo de Fausto Vera. La roja fue mostrada por Pablo Dóvalo tras la intervención del VAR.

Gimnasia se refugió atrás. Y las oportunidades del “Millonario” se fueron sumando, pero siempre faltaba la puntada final hasta que Quintero sacó el pincel que tiene en su pierna izquierda y de tiro libre clavó la pelota junto a un palo, a los 41.

Y a los 50, el colombiano volvió a mostrar su pegada exquisita tras una buena jugada de Facundo Colidio, para rubricar el 2-0.

“Este es el camino. Es un triunfo de todo el equipo”, declaró Quintero tras marcar su segundo doblete en tres etapas en el “Millonario”.

Antes de la hora de juego también River quedó con diez: el uruguayo Matías Viña se fue expulsado por doble amonestación. Gimnasia no aprovechó la paridad numérica y ni siquiera estuvo cerca de descontar. En la agonía, también Jorge de Asís vio la roja en el equipo de Fernando Zaniratto.

Con la victoria, el “Millonario” alcanzó la cima de la Zona B, compartida con Independiente Rivadavia de Mendoza.

En rueda de prensa, Gallardo confirmó la inminente llegada a préstamo sin opción del volante ofensivo ecuatoriano Kendry Páez, de 18 años y cuyo pase pertenece al Chelsea.

Por otra parte, en Avellaneda, con un golazo de Ángel Di María y un tanto de Alejo Véliz, Rosario Central venció 2-1 y dio un nuevo golpe a Racing Club, que sigue sin sumar. El descuento fue obra de Adrián “Maravilla” Martínez

En otro cotejo, Aldosivi y Barracas Central dividieron honores en cero.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

