Estrellas marcan el tono del Super Bowl 60: Green Day, Puth, Carlile y Jones

Billie Joe Armstrong de Green Day durante su presentación previa al Super Bowl LX entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra en Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero de 2026. (Foto AP/Charlie Riedel)

Los momentos destacados en el Levi's Stadium incluyen a Blue Ivy Carter saltando en una zona de anotación antes del juego y a Green Day rindiendo homenaje al 60 aniversario del campeonato de la NFL.

Brandi Carlile mantuvo su interpretación sincera y sencilla para "America, the Beautiful", Charlie Puth hizo que "The Star-Spangled Banner" fuera grandiosa y conmovedora, y Coco Jones aportó un poco de ambos elementos a "Lift Every Voice and Sing".

La próxima actuación de Bad Bunny en el medio tiempo es un momento muy esperado.

Los veteranos del punk-pop del Área de la Bahía de San Francisco, Green Day, subieron al escenario antes del juego y tocaron un fragmento de su canción "Good Riddance (Time of Your Life)" en un desfile de ex Jugadores Más Valiosos del Super Bowl.

Los héroes locales Steve Young, Joe Montana y Jerry Rice estuvieron entre los que salieron durante la canción destinada a celebrar los 60 años del Super Bowl.

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tre Cool se lanzaron después a lo más duro y menos sentimental, incluyendo "Holiday", "Boulevard of Broken Dreams" y "American Idiot".

Armstrong no censuró la grosería que empieza con "f" en la letra de "American Idiot". La palabra fue silenciada en la transmisión de NBC, pero provocó fuertes vítores dentro del estadio.

Carlile y Puth ofrecen momentos patrióticos antes del inicio

El cantautor Charlie Puth ofreció una interpretación amplia y conmovedora de "The Star-Spangled Banner" (el himno nacional estadounidense).

El joven de 34 años de Nueva Jersey se situó en un piano eléctrico Rhodes mientras cantaba, acompañado por un coro y una sección de metales.

Su interpretación se sintió lenta y deliberada, pero le tomó 1 minuto y 56 segundos cantar, lo cual es ligeramente más rápido que el promedio para un himno del Super Bowl.

Antes de eso, Brandi Carlile ofreció una interpretación acústica sincera de "America, the Beautiful".

La rockera folk y country de 44 años vestía un traje negro y fue acompañada por un violín y un violonchelo en el campo del Levi Stadium.

La ganadora del Grammy dijo a The Associated Press esta semana que no usaría pistas pregrabadas, diciendo "la gente merece tenerte en vivo".

Después de la canción, Carlile, quien es de Ravensdale, Washington, a unas 30 millas (48 kilómetros) de Seattle, dijo que estaba "aliviada y muy emocionada por los Seahawks, ¡vamos!".

Coco Jones inicia las actuaciones del Super Bowl 60 con ‘Lift Every Voice’

Coco Jones, una cantautora y actriz de 28 años de Columbia, Carolina del Sur, vestía un vestido blanco y fue acompañada por un octeto de cuerdas mientras interpretaba "Lift Every Voice and Sing", una canción que se ha conocido como el himno nacional no oficial de los afroestadounidenses.

"Me siento realmente increíble, espero haber hecho sentir orgullosos a mis ancestros, y espero haber inspirado a la nación a unirse", dijo Jones a AP justo después de la canción.

Hizo una videollamada con su madre en la línea lateral después de la actuación mientras su prometido, el jugador de los Cavaliers de Cleveland Donovan Mitchell, sostenía el teléfono.

Escrita por James Weldon Johnson, la canción se ha interpretado en el Super Bowl cada año desde 2021, el primer Super Bowl después de las protestas por el asesinato de George Floyd, cuando el movimiento Black Lives Matter, y la canción, se volvieron especialmente prominentes.

Celebridades vistas en el Super Bowl 60

Chris Pratt lució una camiseta de los Seahawks mientras asistía al Super Bowl y dio una enérgica presentación al equipo antes de que salieran al campo.

En el lado opuesto del campo, Jon Bon Jovi dio la introducción de los Patriots.

Estrellas como Travis Scott y Jay-Z estaban en las líneas laterales previo al juego. La hija de Jay-Z, Blue Ivy, saltó en una de las zonas de anotación para tomarse una foto.

Entre los espectadores sentados en las suites estaban Justin Bieber, Hailey Bieber y Adam Sandler.

Bad Bunny espera su gran momento

Bad Bunny buscará destilar una carrera de diez años y una gran carga de expectativas culturales en un espectáculo de medio tiempo de 13 minutos cuando suba al escenario en el medio tiempo.

El astro de 31 años está pasando por un año monumental. Hace una semana ganó el Grammy al álbum del año por "Debí tirar más fotos", una carta de amor a su natal Puerto Rico que fue el lanzamiento más reproducido de 2025.

Ahora, asume una actuación que por su mera existencia es un hito para la cultura latina.

Dijo esta semana que los fans no necesitaban aprender español para disfrutar de su presentación, pero deberían estar preparados para bailar.

