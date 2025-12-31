americateve

Estrella de Guinea Ecuatorial Emilio Nsue anota su primer gol 'legal' en la Copa África

RABAT, Marruecos (AP) — Emilio Nsue anotó un gol que podría ser considerado el mejor del torneo en su primera titularidad legal en la Copa Africana de Naciones, después de una carrera de 11 años en la que no era elegible con Guinea Ecuatorial.

Nsue, de 35 años, fue el máximo goleador con cinco goles en la última edición del torneo, pero la FIFA en 2024 dictaminó que nunca fue elegible para jugar con Guinea Ecuatorial y lo sancionó prohibiéndole jugar para el equipo nacional durante seis meses.

Nsue finalmente fue autorizado para jugar en marzo de este año.

Nsue sufrió una lesión antes de la Copa Africana y se perdió la derrota inicial de su equipo por 2-1 ante Burkina Faso, antes de entrar como suplente en la derrota por 1-0 ante Sudán. Hizo su primera titularidad contra Argelia el miércoles y anotó desde un ángulo difícil para recortar distancias, con Argelia liderando 3-1.

Seguramente será la última aparición de Nsue en esta edición, ya que Guinea Ecuatorial ya estaba asegurada de terminar en el último lugar del Grupo E.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

