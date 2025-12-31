Estrella de Guinea Ecuatorial Emilio Nsue anota su primer gol 'legal' en la Copa África

Compartir en:









Nsue, de 35 años, fue el máximo goleador con cinco goles en la última edición del torneo, pero la FIFA en 2024 dictaminó que nunca fue elegible para jugar con Guinea Ecuatorial y lo sancionó prohibiéndole jugar para el equipo nacional durante seis meses.

Nsue finalmente fue autorizado para jugar en marzo de este año.

Nsue sufrió una lesión antes de la Copa Africana y se perdió la derrota inicial de su equipo por 2-1 ante Burkina Faso, antes de entrar como suplente en la derrota por 1-0 ante Sudán. Hizo su primera titularidad contra Argelia el miércoles y anotó desde un ángulo difícil para recortar distancias, con Argelia liderando 3-1.

Seguramente será la última aparición de Nsue en esta edición, ya que Guinea Ecuatorial ya estaba asegurada de terminar en el último lugar del Grupo E.

