Estrella del Real Madrid Kylian Mbappé, fuera por lesión de rodilla

Madrid dijo en un breve comunicado que al astro francés se le había diagnosticado un esguince, pero no proporcionó un plazo para su recuperación.

El diario deportivo francés L'Equipe señaló que Mbappé estaría fuera de juego durante al menos tres semanas, sin citar una fuente.

L'Equipe añadió que Mbappé había estado sufriendo durante varias semanas de un problema con el ligamento lateral de su rodilla, y una resonancia magnética realizada el miércoles por la mañana reveló una lesión que requiere tratamiento y descanso.

El delantero ha estado en gran forma. A principios de este mes, Mbappé anotó su gol número 59 para el Madrid en 2025, igualando el récord del club de más goles en un año, que ostentaba Cristiano Ronaldo.

El exjugador del Paris Saint-Germain, que se unió al Madrid en el verano de 2024, ha marcado 29 veces para el Madrid esta temporada, incluyendo 18 en la liga, liderando la tabla de goleadores.

El próximo partido del Madrid es el domingo contra el Real Betis en La Liga.

