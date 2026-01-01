Estos son algunos de los peores incendios en bares, clubes nocturnos y locales de música del mundo

Policías inspeccionan el área donde inició un incendio en el bar Le Constellation, provocando varios muertos y heridos durante la celebración del Año Nuevo, en Crans-Montana, en los Alpes suizos, Suiza, el jueves 1 de enero de 2026. (Alessandro della Valle/Keystone vía AP) AP

Este es un vistazo a otros incendios en clubes nocturnos, bares y locales de música que han provocado un número importante de muertes:

— Diciembre de 2025: Un incendio arrasó con un popular club nocturno en el pueblo de Arpora, en el estado de Goa, India, matando a 25 personas, entre trabajadores de cocina y turistas.

— Marzo de 2025: Un incendio y la posterior estampida en el abarrotado club Pulse en Kocani, Macedonia del Norte, provocaron la muerte de 63 personas, la mayoría de ellas jóvenes, y dejaron más de 200 heridos. Fue provocado por una llama pirotécnica que envolvió el techo del club.

— Abril de 2024: Un incendio en el club nocturno Masquerade en Estambul, Turquía, dejó atrapados a trabajadores y empleados debido a que el lugar estaba cerrado por renovaciones, provocando la muerte de 29 personas. El sitio estaba ubicado en la planta baja y el sótano de un edificio residencial de 16 pisos.

— Octubre de 2023: Un incendio que comenzó en un club nocturno en la ciudad de Murcia, en el sureste de España, y se extendió a otros dos clubes dejó 13 personas muertas.

— Enero de 2022: Un club nocturno en Sorong, en la provincia indonesia de Papúa Occidental, se incendió después de que dos grupos se atacaran mutuamente dentro del edificio. Diecinueve personas murieron.

— Enero de 2022: Un incendio en Liv’s Nightclub Yaouba en Yaundé, la capital de Camerún, provocó explosiones que dejaron 17 personas fallecidas. El gobierno indicó que el techo se incendió con fuegos artificiales y la conflagración luego se extendió a áreas donde se almacenaba gas de cocina.

— Diciembre de 2016: Treinta y seis personas murieron en un incendio en un almacén en Oakland, California, que había sido convertido en residencia y espacio de eventos para artistas llamado “Ghost Ship”. El incendio, que estalló durante una fiesta de música electrónica y baile, se propagó tan rápidamente que las víctimas quedaron atrapadas en el segundo piso construido ilegalmente.

— Octubre de 2015: Un incendio que estalló durante una exhibición pirotécnica de una banda de rock en el club nocturno Colectiv en Bucarest, la capital rumana, dejó 64 personas muertas y cerca de 190 heridas.

— Enero de 2013: Un incendio dejó más de 200 personas fallecidas en el club nocturno Kiss en la ciudad de Santa María, en el sur de Brasil. Los investigadores dijeron que la espuma de insonorización en el techo se incendió y liberó gases venenosos que mataron rápidamente a quienes asistían a una fiesta universitaria.

— Diciembre de 2009: Unas 152 personas murieron cuando un incendio estalló en el club nocturno Lame Horse en Perm, Rusia. El siniestro comenzó cuando una exhibición de fuegos artificiales en interiores encendió un techo de plástico decorado con ramas.

— Enero de 2009: Una exhibición de fuegos artificiales en interiores después de la cuenta regresiva de Año Nuevo provocó un incendio en el club Santika en Bangkok, Tailandia, matando a 67 personas y dejando muchas más heridas. Las víctimas murieron por quemaduras, inhalación de humo y aplastamiento.

— Septiembre de 2008: Un incendio provocó la muerte de 44 personas en el abarrotado club nocturno King of Dancers en Shenzhen, China, cuando estalló una estampida después de que un espectáculo de fuegos artificiales encendiera el techo.

— Diciembre de 2004: En Buenos Aires, Argentina, un incendio mató a 194 personas en el abarrotado club República Cromañón después de que una bengala encendiera la espuma del techo. El dueño del club, Omar Chabán, fue condenado a 20 años de prisión por causar el mortal incendio y por soborno. Otros implicados recibieron sentencias más leves.

— Febrero de 2003: Un incendio en el club nocturno Station en West Warwick, Rhode Island, Estados Unidos, mató a 100 personas y dejó heridas a más de 200. Los fuegos artificiales utilizados por la banda incendiaron espuma inflamable dentro del club.

— Enero de 2001: Un incendio en un café en la ciudad holandesa de Volendam, donde la gente celebraba el Año Nuevo, mató a 14 personas e hirió a más de 200.

— Diciembre de 2000: Un incendio atribuido a un accidente de soldadura mató a 309 personas en un club nocturno de la ciudad de Luoyang, en la región central de China.

— Octubre de 1998: Un ataque incendiario contra un abarrotado club nocturno juvenil en la ciudad sueca de Goteborg mató a 63 personas y dejó alrededor de 200 heridas. Cuatro personas fueron condenadas posteriormente por iniciar el incendio.

— Marzo de 1996: Un incendio en el Ozone Disco Pub en Quezon City, Filipinas, provocó la muerte de 162 personas. Muchas de las víctimas eran estudiantes que festejaban el final del año académico.

— Marzo de 1990: Un ataque incendiario en el club nocturno Happy Land en el distrito del Bronx de la ciudad de Nueva York mató a 87 personas. Comenzó cuando un hombre enojado con su novia arrojó gasolina en la única salida del club y le prendió fuego, antes de bajar la puerta metálica delantera para que la gente quedara atrapada.

— Diciembre de 1983: Un incendio en la sala de baile Alcalá en Madrid, España, dejó 78 personas muertas y más de 20 heridas.

— Mayo de 1977: Un incendio en el Beverly Hills Supper Club en Southgate, Kentucky, mató a 165 personas e hirió a más de 200.

— Noviembre de 1942: El incendio de club nocturno más mortífero en la historia de Estados Unidos provocó la muerte de 492 personas en el club Cocoanut Grove de Boston. El fuego, ocurrido en lo que había sido uno de los principales lugares de entretenimiento de Boston, hizo que se establecieran nuevos requisitos para sistemas de rociadores y salidas accesibles.

— Abril 1940: Un incendio encendió el musgo español decorativo que colgaba del techo del Rhythm Night Club en Natchez, Mississippi, matando a 209 personas. Las ventanas habían sido tapiadas para evitar que la gente se colara.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP