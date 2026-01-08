americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Estas son las reglas para que las fuerzas del orden de EEUU disparen a un vehículo en movimiento

MINNEAPOLIS (AP) — Una operación federal de inmigración en Minneapolis se tornó mortal esta semana cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) disparó y mató a Renee Nicole Good, de 37 años, durante un enfrentamiento en el que intervino su vehículo.

Una bolsa de aire vacía y manchas de sangre en un vehículo en la escena de un tiroteo en Minneapolis el miércoles 7 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)
Una bolsa de aire vacía y manchas de sangre en un vehículo en la escena de un tiroteo en Minneapolis el miércoles 7 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP) AP

Un video de teléfono celular captó el tiroteo, que, según autoridades federales, fue un acto de autodefensa, pero que el alcalde de la ciudad describió como “imprudente” e innecesario. El video muestra a un agente del ICE acercándose a la SUV de Goode detenida en la carretera mientras el vehículo comienza a avanzar. Otro agente del ICE, que estaba de pie frente al vehículo, saca su arma y dispara a corta distancia mientras se aparta del camino.

Esto es lo que hay que saber sobre las regulaciones para el uso de fuerza letal en estas situaciones:

¿Cuándo pueden los agentes disparar a un vehículo en movimiento?

No existe un estándar universal de entrenamiento para las fuerzas del orden. Pero la mayoría de los departamentos de policía y las directrices federales prohíben disparar a un vehículo en movimiento a menos que el conductor represente una amenaza inminente de fuerza letal más allá del propio automóvil.

¿Por qué están restringidos los disparos a vehículos?

Los expertos dicen que disparar a un automóvil en movimiento es una de las formas más arriesgadas de fuerza letal, ya que aumenta la posibilidad de balas perdidas o pérdida de control del vehículo que pueden poner en peligro a los transeúntes.

¿Se espera que los agentes se aparten del camino?

Sí. La política del Departamento de Justicia indica que la fuerza letal solo está permitida cuando no existe una alternativa razonable, incluido el hecho de apartarse del camino del vehículo.

¿Pueden los agentes usar fuerza letal solo para detener o arrestar a alguien?

No. Las políticas generalmente establecen que los agentes no pueden usar fuerza letal únicamente para arrestar a alguien o para deshabilitar un vehículo en fuga si la persona no representa una amenaza inmediata.

¿Siguen los agentes federales de inmigración reglas diferentes?

No de manera fundamental. El ICE y otros organismos federales operan bajo directrices similares del Departamento de Justicia que limitan los disparos a vehículos, aunque los agentes federales tienen protecciones legales adicionales cuando actúan dentro de sus deberes oficiales.

¿Cuál es la política del ICE?

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, permite el uso de fuerza letal solo cuando un agente cree razonablemente que alguien representa una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.

¿Quién investiga estos tiroteos?

Las agencias federales realizan revisiones internas, y las autoridades estatales y locales también pueden llevar a cabo investigaciones penales. Los agentes federales no son inmunes al procesamiento judicial si actúan fuera de los límites de su autoridad. El FBI se encarga de la investigación del tiroteo en Minneapolis.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución
ULTIMA HORA

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter