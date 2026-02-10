Estalla violencia en protesta antigubernamental en la capital de Albania

Compartir en:









Manifestantes encapuchados lanzan bengalas y fuegos artificiales durante una protesta contra el gobierno frente a la oficina del primer ministro por escándalos de corrupción y otras cuestiones políticas, en Tirana, Albania, el martes 10 de febrero de 2026. (AP Foto/Hameraldi Agolli) AP

Dieciséis manifestantes fueron atendidos en un hospital por quemaduras y otras lesiones, según informó la policía, que añadió que 13 manifestantes fueron arrestados.

El gobierno del primer ministro Edi Rama ha sido objeto de críticas por las acusaciones de corrupción que involucran a la viceprimera ministra Belinda Balluku, pero Rama se ha resistido a los llamados para destituirla. Cada vez más voces piden que los legisladores levanten la inmunidad de Balluku para ser procesada, lo cual sólo puede hacerse mediante una votación parlamentaria.

Los fiscales anticorrupción han acusado a Balluku, quien también es ministra de Energía e Infraestructura, de interferir en la contratación pública para proyectos de construcción para favorecer a ciertas empresas, y han solicitado que se levante su inmunidad.

La protesta del martes por la noche en la capital albanesa contó con la asistencia de miles de personas. Fue la tercera manifestación de este tipo en los últimos meses en la que se exige la dimisión de Rama. Más de 1.300 agentes de policía habían sido desplegados para garantizar la seguridad. Protestas anteriores también se tornaron violentas, ya que manifestantes lanzaron bombas molotov y piedras contra la policía y contra un edificio gubernamental, y las autoridades respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.

El líder del Partido Democrático, Sali Berisha, un ex primer ministro que también ha enfrentado cargos de corrupción, describió la protesta como un “levantamiento pacífico” en un momento crítico para Albania. Hablando en la protesta, acusó a Rama de “declarar la guerra al sistema de justicia”.

El analista político Mentor Kikia dijo que era poco probable que las protestas resultaran en un cambio importante. “Los ciudadanos desconfían, habiendo votado constantemente por el mal menor para sacar al mal mayor del poder”, expresó.

“La percepción actual es que si Rama se va, Berisha regresará. Uno dejó el poder por corrupción, el otro también debe dejar el poder por corrupción”, señaló Kikia. Albania espera unirse a la Unión Europea y está siendo observado por el bloque como parte de su proceso de adhesión, que espera completar para 2027. Sin embargo, observadores internacionales dicen que el país sigue sufriendo de corrupción generalizada. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP