Estadounidenses ven a Irán como enemigo, pero dudan sobre uso de fuerza militar, dice sondeo AP-NORC

Cerca de la mitad de los adultos en Estados Unidos están “extremadamente” o “muy” preocupados por que el programa nuclear de la República Islámica represente una amenaza directa para el país, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Aproximadamente tres de cada 10 están “moderadamente” preocupados y solo alrededor de dos de cada 10 están “poco” preocupados o “nada preocupados”.

La encuesta se realizó entre el 19 y el 23 de febrero, en un momento de crecientes tensiones militares entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio. La Casa Blanca quiere un acuerdo que limite el programa nuclear iraní y garantice que no desarrolle armas nucleares, mientras que Teherán afirma que no persigue fabricar ese tipo de armamento y, hasta ahora, se ha resistido a las exigencias de dejar de enriquecer uranio en su territorio o entregar su reserva de uranio altamente enriquecido.

Trump, que se retiró de un acuerdo nuclear previo con Irán durante su primer mandato, ha amenazado repetidamente con usar la fuerza para obligar a Teherán a aceptar restricciones a su programa atómico, que Trump afirmó haber “aniquilado” tras la guerra de 12 días de junio, cuando Washington bombardeó instalaciones nucleares iraníes. La República Islámica ha dicho que respondería con un ataque. El presidente estadounidense también ha amenazado a Irán por la muerte de manifestantes. Ambos países han dado señales de estar preparados para la guerra si fracasan las conversaciones y la Casa Blanca ha reunido su mayor fuerza militar en Oriente Medio en décadas a medida que han aumentado las tensiones.

La mayoría de los estadounidenses, el 61%, dice que Irán es “enemigo” de Estados Unidos, un ligero aumento con respecto a los datos de una encuesta del Instituto Pearson/AP-NORC de septiembre de 2023. Pero el nuevo sondeo muestra que su confianza en el criterio del presidente cuando se trata de relaciones con adversarios y del uso de la fuerza militar en el extranjero es baja: solo alrededor de tres de cada 10 estadounidenses dicen que tienen “mucha” o “bastante” confianza en Trump.

Incluso algunos republicanos —en particular los más jóvenes— tienen reservas sobre la capacidad de Trump para tomar las decisiones correctas en estos asuntos de alto riesgo.

El gobierno de Trump ha mantenido en lo que va de año dos rondas de conversaciones nucleares con Irán, todas ellas mediadas por Omán, y está previsto que la tercera arranque el jueves. El año pasado, un diálogo similar fracasó después de que Israel lanzó lo que se convirtió en la guerra de 12 días de junio.

“Estamos en negociaciones con ellos", dijo Trump durante su discurso del Estado de la Unión el martes por la noche, después de que se realizara la encuesta. "Quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado las palabras secretas: Nunca tendremos un arma nuclear”.

Los estadounidenses tienen importantes reservas acerca del criterio de Trump en conflictos en el extranjero, según la encuesta de AP-NORC. Solo alrededor de tres de cada 10 adultos tienen “mucha” o “bastante” confianza en el criterio del líder republicano con respecto al uso de la fuerza militar, las relaciones con los rivales de Washington o el uso de armas nucleares. Más de la mitad confía en él “solo un poco” o “nada”.

En cada indicador, los republicanos son más propensos que los demócratas y los independientes a confiar en que el presidente tomará las decisiones correctas. Aproximadamente seis de cada 10 republicanos tienen un alto nivel de confianza en Trump, mientras que cerca de 9 de cada 10 demócratas lo tienen bajo.

Pero la confianza de algunos republicanos tiene matices. Los más jóvenes —menores de 45 años— son menos propensos que los republicanos de mayor edad a decir que confían “mucho” o “bastante” en Trump respecto a su uso de la fuerza militar: alrededor de la mitad de los más jóvenes frente a cerca de dos tercios de los más veteranos.

Muchos ven el programa nuclear de Irán como una amenaza

El nuevo hallazgo de que el 48% de los adultos en Estados Unidos está “extremadamente” o “muy” preocupado por que el programa nuclear iraní represente una amenaza directa para su país coincide con una encuesta de AP-NORC realizada en julio de 2025, lo que indica que, incluso con las recientes escaladas por parte de ambos bandos, los estadounidenses no han cambiado de opinión.

Antes de la guerra de junio, Irán había estado enriqueciendo uranio hasta una pureza del 60%, un paso técnico corto respecto de los niveles de grado armamentístico. La agencia de control nuclear de Naciones Unidas —el Organismo Internacional de Energía Atómica— indicó que era el único país del mundo con ese nivel de enriquecimiento sin estar armado con la bomba.

Irán se ha negado a las solicitudes del OIEA para inspeccionar los sitios bombardeados en junio, lo que ha incrementado la preocupación entre los expertos en no proliferación.

Las inquietudes sobre el programa nuclear de Irán atraviesan las líneas partidistas en Estados Unidos, aunque son mayores entre los conservadores. La mayoría de los republicanos, el 56%, afirma estar “extremadamente” o “muy” preocupada por el programa nuclear de Irán, en comparación con el 44% de los demócratas.

Menor preocupación entre los más jóvenes

En general, los estadounidenses tienen una visión negativa de Irán, pero esa percepción es más marcada entre los de mayor edad.

Alrededor de seis de cada 10 adultos dicen que Irán es un “enemigo” de Estados Unidos, un poco más que el 53% que lo afirmaba en la encuesta Pearson/AP-NORC de 2023. Cerca de tres de cada 10 sostienen que los países “no son amigos, pero no son enemigos”, y apenas en torno a uno de cada 10 considera que Irán es un país “amigo” o un “aliado cercano”.

Al mismo tiempo, solo alrededor de la mitad de los adultos en Estados Unidos menores de 45 años dice que Irán es un enemigo, en comparación con los cerca de siete de cada 10 mayores de 45. También hay una amplia brecha generacional en la preocupación que despierta el programa nuclear de Teherán: alrededor de un tercio de los menores de 45 años se muestra muy preocupado, frente a cerca de seis de cada 10 mayores.

Las tensiones por el programa nuclear iraní existen desde hace décadas, lo que puede ayudar a explicar por qué los estadounidenses de más edad están más preocupados. Las conversaciones nucleares habían estado estancadas durante años tras la decisión tomada por Trump en 2018 de retirar unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales.

La encuesta AP-NORC a 1.133 adultos se realizó del 19 al 23 de febrero utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades, diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error muestral para los adultos en general es de más o menos 4,0 puntos porcentuales.

