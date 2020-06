Protestas en el Downtown de Miami por conmemoración de "Juneteenth"

Este año, la conmemoración gira en torno en gran medida a la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo.

Desde muy tempranas horas de la mañana han sido innumerables las actividades realizadas aquí en el sur de la Florida.

Decenas de personas se dieron cita en la Antorcha de la Libertad en el downtown de Miami, bajo el lema “Nuestras vidas importan”, para conmemorar la fecha específica en la que en 1865, muchos esclavos en Texas supieron que habían sido liberados.

Según los asistentes, su objetivo es educar sobre la necesidad de una reforma policial.

En Wynwood se esperó hasta este día para hacer la reapertura de la tienda The Shop in Pop Up Shop, co-propiedad del ex jugador del Miami Heat Dwayne Wade.

Parte de las ganancias que reciban serán destinadas a distintas organizaciones benéficas a favor de los afroamericanos.

La ciudad de Miami Beach se sumó a la conmemoración del 155 aniversario de la independencia de los esclavos del 19 de junio, con una ceremonia en la que plantaron un árbol de eucalipto en Pride Park para simbolizar las contribuciones de los afroamericanos a la ciudad.

También se realizó un silencio de 8 minutos y 46 segundos para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro.

Además de estas actividades de calle que han sido totalmente pacíficas, distintas organizaciones están realizando misas y eventos virtuales para conmemorar las vidas perdidas por la violencia.