Impiden salir de Cuba a Omara Ruiz Urquiola

Según denunció la propia Ruiz Urquiola en su cuenta de la red social de Facebook, al llegar al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana las autoridades migratorias le dijeron que no podría abordar el avión porque su prórroga estaba vencida.

“Me dicen en la aerolínea que mi prórroga está vencida y que vaya a Emigración que ellos me autorizarán. Obvio, NO me dejaron viajar. Mi cita médica es el lunes”, escribió la activista.

El pasado martes 19 de enero, en la misma red social, Omara Ruiz Urquiola anunció que había ido a recoger su visa a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, y que al menor atropello que recibiera este viernes lo denunciaría hasta el cansancio, así tuviera que dedicar su vida a ello.

“Si intentan el menor irrespeto el viernes en el aeropuerto, les voy a virar la vida al revés, la que me queda es para gastarla contra ustedes. Me sobran hace rato, si me regalan el argumento me van a conocer”, dijo Ruiz Urquiola al salir de la sede diplomática.

Embed Me dicen en la aerolínea que mi prórroga está vencida y que vaya a Emigración que ellos me autorizarán. Obvio, NO me dejaron viajar.Mi cita médica es el lunes. Posted by Omara Isabel Ruiz Urquiola on Friday, January 22, 2021

La activista aseguró que su muerte la decidirá Dios: “Estoy herida, pero la muerte la decidirá Dios, y eso escapa al entendimiento precario que les permite tragar y balbucear”.

“Hoy estaban así, casuales, haciendo entrevistas (una sola) frente a la Embajada norteamericana. Me filmaron y yo los fotografié. Más tarde, a mi salida, patrulla y esbirros en la esquina. Los burlé. Acaben de entender que nací libre, y que aún en la celda, yo soy LIBRE”, señaló también.

Omara Ruiz Urquiola fue expulsada del Instituto de Diseño Industrial (ISDI) en 2019, donde se desempeñó como profesora e investigadora por más de 20 años. Por su activismo ha sido asediada, al igual que su hermano, en innumerables ocasiones.

El pasado mes de noviembre fue una de las acuarteladas en Damas 955, sede del Movimiento San Isidro, donde un grupo de 14 activistas y artistas cubanos exigían la liberación del rapero contestatario Denis Solís, condenado arbitrariamente a inicios de ese mes a ocho meses de cárcel.

El régimen cubano los desalojó a la fuerza a más de una semana de estar dentro de la vivienda. Desde entonces ella y los demás huelguistas han sido víctimas de actos de repudio, detenciones arbitrarias, cortes del servicio de internet entre otros atropellos.