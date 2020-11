El B le cuestiona a los cubanos preocupados por elección en EEUU: "¿Y en tu país qué?":

A través de un video colgado en su perfil de Facebook, el exintegrante de Los Aldeanos dijo sentirse sorprendido de que haya cubanos de la Isla que opinen sin reservas sobre lo que ocurre en la nación norteña y que, sin embargo, callen a la hora de hablar de los problemas de su país.

“Y yo me quedo pensando: coño, pero como saben esta gente sobre política de Estados Unidos, como saben sobre economía, como saben sobre cómo funciona la democracia en un país libre. Lo que no saben es con quién se contó para poner a Díaz-Canel ahí. Lo que no saben es cómo se va a acabar con una dictadura de sesenta años. Lo que no saben en cómo les ponen y quitan leyes como les da la gana; no lo saben ni lo cuestionan”, sostuvo.

Embed

El rapero aseguró que muchos de los que hoy disertan en redes sociales sobre la contienda entre el presidente Donald Trump y el aspirante demócrata Joe Biden son los mismos que luego “te dicen que no, que ellos no se meten en política, que no hablan de política, y que son apolíticos”.

Para El B, quienes asumen esa postura no son más que “unos descarados”.

“Tienen que parar, que todo eso está muy bien: que si preocuparte por la democracia, que si quién sale y quién no en Estados Unidos. Pero, ¿y en tu país qué? Si tú en tu vida has votado por un presidente. Tú en tu vida has votado por un presidente que no sea el presidente del CDR, o el jefe de destacamento de tu aula, esas cosas. Entonces, yo no entiendo nada”, sentenció el rapero.

No es primera vez que El B critica vicios y tendencias que considera nocivas para los cubanos. El exintegrante de Los Aldeanos ha abogado en varias ocasiones por la unidad entre todos los ciudadanos de la Isla, único medio para decir “basta” a sesenta años de dictadura castrista.