Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por jefe criminal de violenta banda de Ecuador

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado publicó un boletín en el que indicó que Bermúdez “está involucrado en la toma de decisiones sobre tráfico de drogas y armas para Los Choneros".

A fines de junio, Bermúdez y otros dos jefes de Los Choneros —Darío Peñafiel, alias “Topo”, y José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”— fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York de conspiración para importar y distribuir cocaína y posesión de armas de fuego con el fin de facilitar el tráfico de drogas. Los dos últimos están detenidos, pero Bermúdez se encuentra prófugo.

El Departamento de Estado indicó que Los Choneros, una organización criminal de las más violentas de Ecuador, tiene nexos con el Cártel de Sinaloa de México y se dedica a controlar rutas clave en el país para el tráfico de la cocaína procedente de Colombia y Perú.

A inicios de septiembre Estados Unidos designó a Los Choneros como una organización terrorista extranjera, algo que ya había hecho Ecuador en enero del año pasado.

El país sudamericano afronta una espiral de violencia que se disparó hace casi cinco años atrás generada por poderosas bandas locales que actúan coordinadamente con cárteles de Colombia y México para el comercio ilegal de drogas, especialmente cocaína.

Uno de los principales indicadores de la actividad criminal, es el registro de muertes violentas. En lo que va del año se han producido 7.553, superando a las 7.063 del año pasado, según cifras oficiales.

FUENTE: AP