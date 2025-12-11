americateve

Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por jefe criminal de violenta banda de Ecuador

QUITO (AP) — Estados Unidos ofreció el jueves hasta cinco millones de dólares por la captura del criminal Francisco Bermúdez, alias “Churrón”, identificado por las autoridades de ese país como el líder de Los Choneros, una de las más peligrosas organizaciones criminales de Ecuador.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado publicó un boletín en el que indicó que Bermúdez “está involucrado en la toma de decisiones sobre tráfico de drogas y armas para Los Choneros".

A fines de junio, Bermúdez y otros dos jefes de Los Choneros —Darío Peñafiel, alias “Topo”, y José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”— fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York de conspiración para importar y distribuir cocaína y posesión de armas de fuego con el fin de facilitar el tráfico de drogas. Los dos últimos están detenidos, pero Bermúdez se encuentra prófugo.

El país sudamericano afronta una espiral de violencia que se disparó hace casi cinco años atrás generada por poderosas bandas locales que actúan coordinadamente con cárteles de Colombia y México para el comercio ilegal de drogas, especialmente cocaína.

Uno de los principales indicadores de la actividad criminal, es el registro de muertes violentas. En lo que va del año se han producido 7.553, superando a las 7.063 del año pasado, según cifras oficiales.

FUENTE: AP

