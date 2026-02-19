americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Estados Unidos gana su tercer oro olímpico en hockey femenino al vencer 2-1 a Canadá en la final

MILÁN (AP) — Megan Keller anotó de revés a los 4:07 minutos del tiempo extra y Estados Unidos ganó su tercera medalla de oro olímpica en hockey femenino, al vencer el jueves 2-1 a Canadá 2-1 en los Juegos de Milán Cortina para cerrar otro capítulo emocionante de una de las rivalidades más intensas del deporte.

El equipo estadounidense femenino de hockey celebra al vencer 2-1 a Canadá en el tiempo extra para ganar la medalla de oro en los Juegos Olimpicos de Invierno el jueves 19 de febrero del 2026. (AP Foto/David J. Phillip)
El equipo estadounidense femenino de hockey celebra al vencer 2-1 a Canadá en el tiempo extra para ganar la medalla de oro en los Juegos Olimpicos de Invierno el jueves 19 de febrero del 2026. (AP Foto/David J. Phillip) AP
El equipo de Estados Unidos de hockey femenino celebra tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno el jueves 19 de febrero del 2026. (AP Foto/Petr David Josek)
El equipo de Estados Unidos de hockey femenino celebra tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno el jueves 19 de febrero del 2026. (AP Foto/Petr David Josek) AP

La capitana estadounidense Hilary Knight, que disputa sus quintos y últimos Juegos Olímpicos, forzó el tiempo extra al desviar el disparo de Laila Edwards desde la línea azul cuando quedaban 2:04. Este fue el 15to gol en su carrera olímpica y su punto número 33, con lo que rompió el récord de Estados Unidos en ambas categorías.

Con los equipos jugando 3 contra 3, Keller se abrió paso por el ala izquierda y superó a Claire Thompson. Al encarar la portería sacó un tiro de revés que venció a Ann-Renee Desbiens por encima de su almohadilla izquierda.

Aerin Frankel detuvo 30 disparos por Estados Unidos.

Kristen O'Neill marcó un gol en inferioridad numérica para Canadá y Desbiens terminó con 31 atajadas.

Este fue el séptimo de 12 enfrentamientos olímpicos entre las rivales que se decidió por un gol y el tercero que se fue más allá del tiempo reglamentario. Canadá remontó un déficit de 2-1 en los minutos finales para vencer 3-2 a Estados Unidos con el gol de Marie-Philip Poulin en tiempo extra en los Juegos de Sochi 2014. Estados Unidos ganó 3-2 en 2018 cuando Jocelyne Lamoureux anotó en una tanda de penales.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

Destacados del día

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

Luis Manuel Otero Alcántara dispuesto a exiliarse: Soy moneda de cambio

Luis Manuel Otero Alcántara dispuesto a exiliarse: "Soy moneda de cambio"

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

EEUU concentra mayor despliegue aéreo en Oriente Medio desde 2003 ante tensión nuclear con Irán

EEUU concentra mayor despliegue aéreo en Oriente Medio desde 2003 ante tensión nuclear con Irán

Motín en cárcel de Ciego de Ávila: presos denuncian hambre, abusos y represión violenta

Motín en cárcel de Ciego de Ávila: presos denuncian hambre, abusos y represión violenta

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter