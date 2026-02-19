Estados Unidos conquista su tercer oro en hockey femenino y Stolz se conforma con la plata en 1.500

Con su equipo abajo 1-0, la capitana estadounidense Hilary Knight forzó el tiempo extra al desviar el disparo de Laila Edwards con 2:04 por jugarse en el tiempo reglamentario.

Megan Keller anotó después de 4:07 minutos del tiempo extra para darle a Estados Unidos su tercera medalla de oro olímpica en hockey sobre hielo femenino.

Fue la séptima vez que las dos potencias se enfrentaron por el oro olímpico desde que el hockey sobre hielo femenino debutó en los Juegos de Nagano 1998. En la final de Beijing 2022, Canadá venció a las estadounidenses.

Con los equipos jugando 3 contra 3 en el tiempo extra, Keller se abrió paso por el ala izquierda y superó a Claire Thompson. Al encarar la portería, Keller sacó un tiro de revés que venció a Ann-Renee Desbiens.

Kristin O’Neill marcó un gol en inferioridad numérica para Canadá en el segundo periodo.

Más temprano el jueves, Alina Muller anotó en tiempo extra el gol que le dio a Suiza la medalla de bronce al vencer 2-1 a Suecia. Ocurrió 12 años después de que Muller marcara el gol decisivo que le dio a las suizas su primera medalla olímpica en hockey sobre hielo femenino —un bronce en los Juegos de Sochi 2014.

Jordan Stolz sorprendido en 1.500 metros

El remate final del patinador de velocidad Jordan Stolz, de Estados Unidos, no fue suficiente.

La estrella estadounidense se tuvo que conformaron con la plata en los 1.500 metros, al quedarse sin la posibilidad de asegurar su tercer oro en los Juegos de Milán-Cortina.

Ning Zhongyan, de China, ganó la carrera del jueves con un tiempo récord olímpico de 1 minuto, 41,98 segundos. Stolz, de 21 años, ganó medallas de oro en 500 y 1.000 metros en estos Juegos, pero en los 1.500 cruzó la meta 0,77 segundos después.

Mientras Stolz se deslizaba, con las manos sobre las rodillas, Ning alzó con ambas manos la bandera de su país y comenzó una vuelta de la victoria.

Stolz participará en la salida masiva el sábado.

El neerlandés Kjeld Nuis, quien ganó los 1.500 en los dos Juegos Olímpicos anteriores, se llevó el bronce.

Eileen Gu avanza a la final de halfpipe pese a una caída

La campeona olímpica vigente Eileen Gu dejó atrás una caída durante su primera bajada y avanzó a la final del sábado en el halfpipe de esquí acrobático. Gu, de 22 años, nació en Estados Unidos y compite por China.

En su tercer truco en la primera bajada golpeó el borde del halfpipe, que desprendió el esquí izquierdo y la hizo deslizarse hasta el fondo del recorrido.

Llegó a su segundo intento con toda la presión y esa bajada le dio 86,50 puntos, suficientes para ubicarse quinta entre las 12 esquiadoras que avanzaron a la final.

Estados Unidos y Canadá llegan a las semifinales de curling femenino

Estados Unidos y Canadá avanzaron a las semifinales de curling femenino.

Las estadounidenses, lideradas por Tabitha Peterson, vencieron 7-6 a Suiza en un partido que se fue a un end extra. Los equipos volverán a enfrentarse en las semifinales del viernes.

Peterson lanzó la piedra decisiva y sus compañeras la barrieron hasta colocarla en posición, apenas más cerca del botón que la piedra suiza más próxima.

Canadá derrotó 10-7 a Corea del Sur y jugará contra Suecia el viernes.

