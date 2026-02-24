americateve

Estados demandan al gobierno de Trump por cambios a recomendaciones de vacunas infantiles

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Más de una docena de estados demandaron el martes al gobierno de Donald Trump por revocar las recomendaciones de vacunación para niños, ya que consideran que la medida es una amenaza ilegal para la salud pública.

ARCHIVO - La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, habla con los periodistas mientras el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, escucha afuera de la Corte Suprema de EEUU, el 5 de noviembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)
Los estados sostienen que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) pusieron en riesgo la vida de los niños cuando anunciaron el mes pasado que dejarían de recomendar que todos los niños se inmunicen contra la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el VRS. Según la nueva guía, que recibió críticas de expertos médicos, las protecciones contra esas enfermedades se recomiendan sólo para ciertos grupos considerados de alto riesgo o cuando los médicos las recomiendan en lo que se denomina “toma de decisiones compartida”.

Las nuevas recomendaciones de vacunación hacen caso omiso de orientaciones médicas de larga data y obligarán a los estados a gastar más para protegerse contra brotes, manifestaron los estados, entre ellos Arizona y California.

“La salud y la seguridad de los niños en todo el país no es un asunto político”, afirmó la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, en una conferencia de prensa. “No es un tema de discusión de guerra cultural”.

Los CDC y el Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondieron por el momento a solicitudes de comentarios sobre la demanda.

La demanda intensifica una batalla entre estados gobernados por demócratas y la administración federal republicana por los cambios en la política de salud pública implementados por el secretario de Salud federal, Robert F. Kennedy Jr. El gobierno de Trump ha despedido a miles de trabajadores en agencias federales de salud pública, recortado fondos para la investigación científica y modificado directrices gubernamentales sobre el flúor y otros temas.

El año pasado, Kennedy destituyó a todos los integrantes de un comité asesor de vacunas y los reemplazó con sus propios elegidos, lo que, según la querella presentada el martes, fue ilegal.

La demanda se presenta meses después de que los gobernadores demócratas de California, el estado de Washington y Oregon lanzaran una alianza para establecer sus propias recomendaciones de vacunación. Los gobernadores señalaron que la administración federal estaba poniendo en riesgo la salud de la gente al politizar a los CDC.

Los estados, no el gobierno federal, tienen la autoridad para exigir vacunas a los escolares, aunque los requisitos de los CDC suelen influir en las regulaciones estatales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

