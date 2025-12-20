Estado australiano planea prohibir exhibición de banderas de Estado Islámico

Flores en honor a las víctimas de la masacre en Bondi Beach, Australia, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/Steve Markham) AP

Bajo las leyes preliminares que se debatirán en el Parlamento estatal, exhibir públicamente la bandera del EI o símbolos de otros grupos extremistas será un delito castigable con hasta dos años de prisión y multas.

El primer ministro del estado, Chris Minns, anunció que se prohibirán los cánticos de “globalizar la intifada” y se otorgarán mayores poderes a la policía para exigir que manifestantes se quiten las coberturas faciales durante protestas.

“El discurso de odio o la incitación al odio no tienen lugar en nuestra sociedad”, indicó Minns.

La palabra árabe intifada generalmente se traduce como “levantamiento”. Si bien manifestantes propalestinos dicen que describe las protestas mundiales contra la guerra en Gaza, líderes judíos dicen que inflama las tensiones y fomenta ataques antisemitas.

“Los recientes y horribles eventos han demostrado que el cántico ‘globalizar la intifada’ es un discurso de odio y fomenta la violencia en nuestra comunidad", dijo Minns dijo a periodistas. "Estás jugando un juego muy arriesgado si piensas en usar esa frase”.

Los políticos de Nueva Gales del Sur debatirán las reformas el lunes después de que el primer ministro convoque al parlamento.

La policía ha dicho que el ataque del domingo, dirigido a una celebración judía en la playa más famosa de Australia, fue “un ataque terrorista inspirado por el grupo Estado Islámico”. La policía dijo que encontraron dos banderas caseras del EI en el vehículo utilizado por los dos sospechosos.

El primer ministro Anthony Albanese se ha comprometido a introducir medidas para frenar la radicalización y el odio, incluyendo ampliar la definición de delitos de discurso de odio para predicadores y líderes que promuevan la violencia, y endurecer los castigos para tales crímenes. Las propuestas también designarían a algunos grupos como odiosos y permitirían a los jueces considerar el odio como un factor agravante en casos de amenazas y acoso en línea.

Albanese también ha anunciado planes para endurecer las ya estrictas leyes de armas de Australia.

El ataque ha suscitado preguntas sobre si los judíos australianos están suficientemente protegidos del antisemitismo.

Australia tiene 28 millones de habitantes, incluyendo alrededor de 117.000 judíos. Los incidentes antisemitas, incluidos asaltos, vandalismo, amenazas e intimidación, se triplicaron en el país durante el año después de que Hamás atacara a Israel el 7 de octubre de 2023, e Israel lanzara una guerra contra Hamás en Gaza en respuesta, informó en julio Jillian Segal, la Enviada Especial del gobierno para Combatir el Antisemitismo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP