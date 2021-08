Enciclopedia de la Libertad: J.J.Rousseau

“Qué es el hombre para Rousseau” se pregunta Berlín. “Un hombre es alguien responsable de sus actos: capaz de hacer el bien y el mal, capaz de seguir el camino recto o torcido. Si no es libre, esta distinción pierde todo sentido. Si un hombre no es libre, si un hombre no es responsable de lo que hace, si un hombre no hace lo que hace porque lo desea hacer, porque ésta es su meta humana y personal, porque de esta manera logra algo que él y no otro desea en ese momento[...] si no hace eso, no es en absoluto, un ser humano, pues no tiene entonces responsabilidad”. Si lo deseado no puede ser contenido por ser dañino a la sociedad, se carece de conciencia, de razón de conocimiento. Para Rousseau el hombre debe saber…