Esta semana llegan documentales de Bieber y Fauci

— Jake Coyle

MÚSICA

— La compositora ganadora del Grammy Natalie Hemby se ha hecho un nombre en Nashville como una codiciada creadora de éxitos, escribiendo con estrellas que incluyen a Lady Gaga, Miranda Lambert, Kacey Musgraves y Little Big Town. Después de dar un paso más en su carrera como miembro del grupo The Highwomen, Hemby lanzará su segundo disco en solitario, “Pins and Needles”, el viernes. El álbum presenta letras intrincadas y nítidas con melodías influenciadas por el country el rock de los 90. Algo así como Sheryl Crow y Sarah McLachlan con el drama y descaro de Lambert. “Pins and Needles” incluye temas coescritos por Lambert, Brothers Osborne y Maren Morris.

— El grupo de country Old Dominion dejó su huella como excelentes compositores e intérpretes enérgicos con múltiples éxitos para otros artistas, así como sus propios hits. La banda de cinco integrantes, liderada por el vocalista Matthew Ramsey, escribió todas las canciones de su nuevo álbum, “Time, Tequila and Therapy”, que sale el viernes, durante un viaje de una semana a Asheville, Carolina del Norte. Mientras grababan en la ciudad de las Blue Ridge Mountains, el grupo descubrió que la legendaria cantante de soul Gladys Knight también vivía ahí. Así que, naturalmente, la reclutaron para cantar con ellos “The Lonely Side of Town”, fusionando las armonías del grupo con la suave voz de Knight.

— Kristin M. Hall

TELEVISIÓN

— “United States of Al” de CBS aborda una historia sombría y está en una posición única para hacerlo. La comedia se centra en la amistad de Riley, un veterano de combate que luchó en el Medio Oriente, y Awalmir, también conocido como Al, el traductor de Afganistán que ayudó a traer a Estados Unidos. En la segunda temporada de la serie, que se estrena el jueves, Al y Riley luchan para sacar a la hermana de Al de Kabul tras la caída de la capital afgana. CBS dijo que el episodio se inspiró en las experiencias de los guionistas veteranos del programa y afganos que se unieron para evacuar a familiares. El episodio también podrá verse en Paramount+ el viernes.

— La serie documental de Showtime “Buried” examina las consecuencias de un caso de asesinato en California en 1969 procesado sobre la base de memorias recuperadas. Eileen Franklin alegó que su padre había violado y asesinado a una amiga de la infancia, Susan Nason, casi dos décadas atrás, cuando Susan tenía 8 años. El documental de cuatro partes, que debuta el domingo, relata el debate que suscitó el caso en el ámbito legal y de salud mental sobre la legitimidad de tales recuerdos. Familiares, vecinos y expertos dan sus puntos de vista sobre la tragedia que terminó con un veredicto anulado.

— Los hermanos Ilmar y Aldo López-Gavilán, nacidos en Cuba en la década de 1970, son músicos cuyo éxito estuvo acompañado de la separación. Ilmar dejó Cuba en su adolescencia y se convirtió en violinista de cámara en Estados Unidos (a través de estudios en la Unión Soviética). El pianista Aldo, instruido por los artistas clásicos y de jazz de Cuba, se ganó el respeto en su país de origen. Lo que faltaba era la oportunidad de colaborar juntos, víctimas de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El viaje de los hermanos afrocubanos es narrado en el aclamado documental “Los Hermanos / The Brothers”, dirigido por Marcia Jarmel y Ken Schneider y transmitido hasta octubre en PBS.org y la aplicación de PBS.

— Lynn Elber