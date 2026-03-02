Esqueleto de triceratops será subastado, indicio de que crece mercado de dinosaurios

Foto entregada por Joopiter que muestra el esqueleto de un triceratops en Co-Museum en Le Freeport Singapore, el 5 de febrero del 2026. (Joopiter via AP) AP

El fósil, apodado “Trey”, estará en oferta del 17 al 31 de marzo en Joopiter, una plataforma de subastas en línea fundada por el artista y productor ganador del Grammy Pharrell Williams. Tiene una estimación preliminar de entre 4,5 millones y 5,5 millones de dólares.

Con más de 66 millones de años de antigüedad, de finales del período Cretácico, Trey fue descubierto cerca de Lusk, Wyoming, en 1993 por Lee Campbell y el fallecido Allen Graffham, un paleontólogo comercial que realizó numerosos hallazgos significativos a lo largo de su vida.

El herbívoro, de 5,3 metros (17 pies) de largo, estvo exhibido en la gran inauguración de 1995 del Wyoming Dinosaur Center en Thermopolis, y permaneció allí en préstamo hasta 2023.

Tras haber sido vendido recientemente en una transacción privada, ahora está en Singapur, donde está disponible para visitas privadas hasta finales de marzo, informó Joopiter.

Trey “tiene este aspecto cultural que muchos fósiles que se subastan hoy en día simplemente no tienen”, declaró el paleontólogo Andre LuJan, quien trabajó con Joopiter para preparar el fósil para la subasta. “Este está conectado con la gente y, sin duda, ha inspirado a niños pequeños a seguir una carrera en paleontología”, agregó.

Los fósiles de dinosaurios, que antes eran dominio de museos y universidades, se han convertido en inversiones cada vez más populares.

En 2024, los restos de un estegosaurio apodado “Apex” se vendieron por 44,6 millones de dólares en una subasta, pulverizando el récord anterior de 31,8 millones pagados en 2020 por “Stan”, un esqueleto de tiranosaurio.

Como señal de que el mercado de fósiles de dinosaurios sigue fuerte, un raro esqueleto de un dinosaurio joven superó con creces su estimación preliminar de entre 4 millones y 6 millones de dólares en julio, siendo subastado por Sotheby’s por más de 30 millones de dólares en una frenética puja, incluidas comisiones y costos.

Caitlin Donovan, directora global de ventas de Joopiter, indicó que el interés en alza refleja un giro que se aleja de categorías tradicionales como las pinturas de los viejos maestros y se orienta hacia objetos que tienen “resonancia cultural”.

Los dinosaurios "siempre han cautivado nuestra imaginación... y la gente ahora está empezando a ver el valor de invertir en ellos como activos”, señaló LuJan.

Pero el mercado en ebullición tiene a algunos paleontólogos preocupados de que especímenes importantes puedan desaparecer en colecciones privadas, privando a los científicos de valiosas oportunidades de investigación. Los museos públicos “están quedando totalmente fuera de un mercado en explosión por los precios”, afirmó Kristi Curry Rogers, paleontóloga del Macalester College de Minnesota.

“Si un fósil entra en una colección privada sin acceso garantizado para siempre, esos datos se pierden esencialmente para la ciencia”, apuntó Curry Rogers, quien no participa en la venta.

LuJan subrayó que Trey siempre ha sido de propiedad privada y terminará en un museo, al igual que Apex que ahora se exhibe en el Museo de Historia Natural de Nueva York después de que su comprador firmara un acuerdo de préstamo a largo plazo que permite a los científicos estudiarlo.

“Como hemos tenido este cambio de paradigma sobre lo que significa para la sociedad poseer dinosaurios, la gente está gravitando de manera natural hacia estas situaciones benévolas en las que los prestan a largo plazo a museos o terminan donándolos a un nuevo museo que está naciendo”, aseguró LuJan.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP