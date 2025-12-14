Espectador desarma a tirador en playa australiana y es elogiado por su valentía

Personal de emergencia tras el tiroteo en Bondi Beach, Sydney, Australia, el 14 de diciembre del 2025. (AP foto/Mark Baker) AP

El video publicado en redes sociales muestra a un transeúnte vestido con una camiseta blanca y pantalones oscuros agachándose detrás de un coche estacionado antes de acercarse sigilosamente por detrás al hombre armado, agarrarlo y quitarle el arma. El transeúnte luego apunta al agresor, quien cae al suelo.

La intervención recibió amplios elogios, incluso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, lo calificó como la "escena más increíble".

“Un hombre acercándose a un tirador que había disparado contra la comunidad y desarmándolo él solo, poniendo su propia vida en riesgo para salvar las vidas de innumerables otras personas", declaró Minns. "Ese hombre es un verdadero héroe”.

El transeúnte fue identificado como Ahmed Al Ahmed, de 43 años, por 7NEWS Australia, que entrevistó a su primo.

Fue herido de bala dos veces, con heridas en el brazo y la mano, y necesitó cirugía, según el primo identificado por el medio de noticias como Mustafa. Dijo que su primo es dueño de una frutería y padre de dos hijos de Sydney.

“Esperamos que esté bien", indicó Mustafa. "Es un héroe. Cien por ciento, es un héroe”.

La policía de Nueva Gales del Sur reconoció las acciones del transeúnte, pero no pudo confirmar su identidad. “Las investigaciones continúan y todavía estamos tratando de identificar a todos los involucrados”, señaló la policía en un comunicado enviado por correo electrónico.

Dos hombres armados atacaron una celebración de Janucá en la playa Bondi de Sydney el domingo, matando al menos a 11 personas y hiriendo a decenas más. El ataque está siendo calificado como un acto de terrorismo antisemita.

La masacre en una de las playas más populares e icónicas de Australia siguió a una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que esos episodios y el tiroteo del domingo estuvieran conectados. Es el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP