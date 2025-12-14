americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Espectador desarma a tirador en playa australiana y es elogiado por su valentía

SYDNEY (AP) — Un transeúnte visto en un video ampliamente difundido desarmando a un hombre durante el ataque contra un evento judío en Australia está siendo aclamado como un héroe.

Personal de emergencia tras el tiroteo en Bondi Beach, Sydney, Australia, el 14 de diciembre del 2025. (AP foto/Mark Baker)
Personal de emergencia tras el tiroteo en Bondi Beach, Sydney, Australia, el 14 de diciembre del 2025. (AP foto/Mark Baker) AP

El video publicado en redes sociales muestra a un transeúnte vestido con una camiseta blanca y pantalones oscuros agachándose detrás de un coche estacionado antes de acercarse sigilosamente por detrás al hombre armado, agarrarlo y quitarle el arma. El transeúnte luego apunta al agresor, quien cae al suelo.

La intervención recibió amplios elogios, incluso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, lo calificó como la "escena más increíble".

“Un hombre acercándose a un tirador que había disparado contra la comunidad y desarmándolo él solo, poniendo su propia vida en riesgo para salvar las vidas de innumerables otras personas", declaró Minns. "Ese hombre es un verdadero héroe”.

El transeúnte fue identificado como Ahmed Al Ahmed, de 43 años, por 7NEWS Australia, que entrevistó a su primo.

Fue herido de bala dos veces, con heridas en el brazo y la mano, y necesitó cirugía, según el primo identificado por el medio de noticias como Mustafa. Dijo que su primo es dueño de una frutería y padre de dos hijos de Sydney.

“Esperamos que esté bien", indicó Mustafa. "Es un héroe. Cien por ciento, es un héroe”.

La policía de Nueva Gales del Sur reconoció las acciones del transeúnte, pero no pudo confirmar su identidad. “Las investigaciones continúan y todavía estamos tratando de identificar a todos los involucrados”, señaló la policía en un comunicado enviado por correo electrónico.

Dos hombres armados atacaron una celebración de Janucá en la playa Bondi de Sydney el domingo, matando al menos a 11 personas y hiriendo a decenas más. El ataque está siendo calificado como un acto de terrorismo antisemita.

La masacre en una de las playas más populares e icónicas de Australia siguió a una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que esos episodios y el tiroteo del domingo estuvieran conectados. Es el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter