Espanyol remonta y vence al Athletic, agravando crisis en Bilbao

BILBAO, España (AP) — Espanyol ganó su quinto partido consecutivo de La Liga el lunes, remontando para imponerse 2-1 al Athletic Bilbao y mantenerse cerca de los cuatro primeros puestos.

El Athletic ha tenido problemas con la consistencia y los aficionados en San Mamés esperaban una victoria en casa para impulsar al club antes de la serie de cinco partidos consecutivos fuera de casa en enero en La Liga, la Supercopa de España y la Liga de Campeones.

Consiguieron el comienzo que querían cuando Álex Berenguer anotó el gol de apertura siete minutos antes del descanso, el extremo izquierdo reaccionó más rápido a un balón suelto en el área y lo empujó a la red.

Sin embargo, el Espanyol empató un minuto antes del descanso gracias a una volea de larga distancia de Carlos Romero. El tiro libre de Edu Expósito desde la izquierda fue despejado de cabeza por Oihan Sancet, pero Romero lo conectó perfectamente desde fuera del área para poner el 1-uno.

Lo peor estaba por venir para los aficionados locales siete minutos después del segundo período.

Adama Boiro fue sorprendido en posesión en la banda derecha y el centro raso de Tyrhys Dolan, nacido en Manchester, fue dirigido a la red en el segundo palo por Pere Milla.

El resultado fue una decepción para el Athletic, que a pesar de tener casi dos tercios de la posesión y casi el doble de tiros a puerta, no pudo romper una defensa sólida.

El resultado lo dejó en el octavo lugar, su peor posición en esta etapa de la temporada en cuatro años.

El Espanyol se encuentra quinto, a dos puntos del Villarreal.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

