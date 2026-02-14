Español Sergio Canales marca el gol con que Monterrey vence 1-0 a León en la Liga MX

El volante español llegó al área sin marca para rematar con la testa un preciso centro del argentino Luca Orellano a los 24 minutos.

Los Rayados pusieron fin a una racha de dos partidos sin victorias en el curso doméstico, con lo que ascendieron provisionalmente a la 5ta posición con 10 unidades. León hiló cinco jornadas sin triunfos para estancarse en el 16to sitio con cuatro.

Con su primera diana de cabeza, Canales llegó a 44 goles en 110 partidos con los Rayados, confirmándose como uno de los mejores refuerzos que han arribado en los últimos años a la Liga MX.

El delantero francés Anthony Martial fue sustituido cuando iniciaba el descuento previo al descanso por los Rayados, luego de sufrir una luxación de hombro, que obligó a trasladarlo a un hospital.

Atlético de San Luis goleó 3-0 a Querétaro con tantos de João Pedro a los 39 minutos, Jesús Medina a los 50 y Miguel García, a los 82.

La victoria deja a San Luis en la 10ma posición con siete puntos. Querétaro se estanca en el 15to sitio con cinco.

En un partido más, Pachuca superó en casa 3-1 al Atlas, para escalar a la 4ta posición provisional con 11 unidades.

Oussama Idrissi a los 18 minutos, Brian García a los 41, y Salomón Rondón a los 67 hicieron las dianas de los Tuzos; Alfonso González descontó por Atlas a los 64 de penal. Los rojinegros quedaron en el octavo sitio con 10 puntos,

Por su parte, Necaxa venció 2-1 a Ciudad Juárez con un tanto de Javier Ruiz a los 87 minutos.

Los Rayos ascendieron a la 9na posición con nueve unidades, mientras que los Bravos quedaron en la 15ta con apenas cuatro.

