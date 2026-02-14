americateve

Español Sergio Canales marca el gol con que Monterrey vence 1-0 a León en la Liga MX

MONTERREY, México (AP) — Sergio Canales marcó su primer gol de cabeza con Monterrey, que superó así 1-0 a León el sábado en el torneo Clausura de la Liga MX.

El volante español llegó al área sin marca para rematar con la testa un preciso centro del argentino Luca Orellano a los 24 minutos.

Los Rayados pusieron fin a una racha de dos partidos sin victorias en el curso doméstico, con lo que ascendieron provisionalmente a la 5ta posición con 10 unidades. León hiló cinco jornadas sin triunfos para estancarse en el 16to sitio con cuatro.

Con su primera diana de cabeza, Canales llegó a 44 goles en 110 partidos con los Rayados, confirmándose como uno de los mejores refuerzos que han arribado en los últimos años a la Liga MX.

El delantero francés Anthony Martial fue sustituido cuando iniciaba el descuento previo al descanso por los Rayados, luego de sufrir una luxación de hombro, que obligó a trasladarlo a un hospital.

OTROS RESULTADOS

Atlético de San Luis goleó 3-0 a Querétaro con tantos de João Pedro a los 39 minutos, Jesús Medina a los 50 y Miguel García, a los 82.

La victoria deja a San Luis en la 10ma posición con siete puntos. Querétaro se estanca en el 15to sitio con cinco.

En un partido más, Pachuca superó en casa 3-1 al Atlas, para escalar a la 4ta posición provisional con 11 unidades.

Oussama Idrissi a los 18 minutos, Brian García a los 41, y Salomón Rondón a los 67 hicieron las dianas de los Tuzos; Alfonso González descontó por Atlas a los 64 de penal. Los rojinegros quedaron en el octavo sitio con 10 puntos,

Por su parte, Necaxa venció 2-1 a Ciudad Juárez con un tanto de Javier Ruiz a los 87 minutos.

Los Rayos ascendieron a la 9na posición con nueve unidades, mientras que los Bravos quedaron en la 15ta con apenas cuatro.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

