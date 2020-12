Rosalía sorprende con llamativas transparencias en la portada de Vogue

"Rosalía, la irresistible creadora de éxitos de España, tiene influencias de múltiples géneros. Su próximo álbum tiene como objetivo demostrar hasta dónde puede viajar la música pop". Así presentan a la cantante catalana en Vogue.

Rosalía sobre ambición, escribir su nuevo álbum y abrazar extremos

El reportaje sobre Rosalía en Vogue se titula 'Rosalía sobre ambición, escribir su nuevo álbum y abrazar extremos', y está escrito por Julyssa Lopez.

"Me encantan las cosas que están realmente estructuradas o muy sueltas; en realidad, no me refiero a encontrar un término medio. Me gustan los extremos", explica Rosalía en Vogue.

"Yo espero, de corazón, que la nueva generación de mujeres abramos camino para que las cosas sean diferentes", le dijo la cantante de Sant Esteve de Sesrovires a Julyssa Lopez.

Las confesiones de Rosalía en Vogue

"Yo pensaba, te lo juro por Dios, a lo mejor toda mi vida y mi destino es tocar en este bar y, si ese es mi destino, aquí que voy a estar y cada día le pondré amor y lo haré como si me fuera la vida en ello", le explicó Rosalía, que no se olvida de su pasado.

Sobre su futuro Rosalía dijo en Vogue que "espero tener 70 años y tener la energía y las ganas para poder ir al estudio, tomarme mi café y ponerme a escribir mis canciones. Espero conservar esa sensación, eso es lo que quiero, esa es la ambición que yo tengo".