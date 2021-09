España: "El Pollo" Carvajal pide declarar ante el juez y colaborar sobre terrorismo internacional

Sin embargo, algo no salió como se esperaba. El juez Alejandro Abascal, que en aquel momento estaba a cargo del expediente, abrió una pieza separada para escucharle y tomarle declaración. Llegado el día de la cita, no acudió Hugo Carvajal, sino un abogado en su nombre que dijo que no declararía porque había reconsiderado su posición, había cambiado de defensa y tenía que prepararse el expediente.

Ese abogado era Antonio García Cabrera, curiosamente, el letrado que representa al comisario jubilado José Manuel Villarejo, con quien Carvajal compartía espacio esos meses en el módulo para funcionarios de la prisión de Estremera. Al poco de cancelar la declaración ante el juez, que acordó el sobreseimiento provisional de la pieza que había abierto, dejó de representar al venezolano.

