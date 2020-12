Escándalo en España: Pedro Sánchez se ha gastado al menos 64.700 euros en los jardines de Moncloa

En la planta de abajo hay oficinas, la de arriba es la vivienda particular de la familia del presidente, una casa de algo más de 200 metros cuadrados en la que no se han hecho cambios estructurales desde que la reformó Adolfo Suárez». La descripción la hace María Ángeles López de Celis, secretaria de cinco presidentes y autora de libros como Las damas de la Moncloa. Ella puntualiza que el Palacio «se ha ido conservando, no modernizando» con cada presidente, que está muy lejos de ser una estancia del siglo XXI, pero que cada mandatario emplea dinero en mejorar las zonas comunes de los jardines «que son una maravilla

Y Pedro Sánchez parece haber puesto especial interés en esas zonas comunes desde que llegó al poder el 2 de junio de 2018. Lo primero que hizo fue cambiar el colchón, costumbre de todos los presidentes. A continuación, una mano de pintura por 41.589,03 euros y reacomodar muebles de las zonas privadas. Sánchez, además, se preocupó por poner los jardines a punto. Primero, el presidente del Gobierno invirtió 23.835 euros en las obras de reparación del estanque que hay en Moncloa.

Todos estos datos son públicos y se pueden consultar en el portal de Contrataciones del Estado. En estos dos años y medio en el Palacio, han sido varias las empresas con las que ha contado el presidente para distintas reformas. En 2018, Sánchez se gastó 41.589,03 euros en pintar, 16.000 en la copa de Navidad y 8.211,78 en plantas para los jardines. En 2019 fueron 9.020,56 euros los que se destinaron al mantenimiento de los jardines y 8.591 para la instalación de unos toldos en el edificio. A lo largo de este año de pandemia, además de los ya citados 23.835 euros en las obras de reparación del estanque, el presidente ha solicitado una reforma de reordenación del arbolado de los jardines, con un coste de 18.619,60 euros. Además de llevar a cabo unas obras de reparación y sustitución en la red de agua potable de todo el complejo por 28.742,73 euros.

Hay más «contratos menores» relacionados con el complejo de la Moncloa, pero estos detallados son los que afectan al día a día de la familia presidencial. «Las competencias de la familia dentro del complejo llegan al Palacio y al edificio del Consejo de Ministros, ahí es donde las esposas de los presidentes pueden opinar y redecorar las instancias», explica López de Celis. A juzgar por los datos, parece que el estado de los jardines preocupa mucho al presidente. Entre el arreglo del estanque, la plantación de semillas y la reorganización del arbolado, Sánchez ha invertido en dos años y medio 64.686,94 euros en paisajismo.

Para que la transición y adaptación sea más cómoda, todo el equipo de Moncloa se encarga de ayudar a la familia presidencial en sus necesidades. Así, el Complejo que rodea al Palacio y que consta de varios edificios ha ido poco a poco adaptándose y contando con nuevas instalaciones. Adolfo Suárez mandó hacer una piscina y una pista de tenis.Felipe González creó un jardín de bonsáis, la famosa bodeguilla y un huerto. José María Aznar instaló una pista de pádel móvil sobre la de tenis y José Luis Rodríguez Zapatero, una de baloncesto. En la vista satelital de Google maps se ve la famosa piscina y una pista multidisciplinar con líneas preparadas para jugar tanto a baloncesto, como a tenis o incluso fútbol sala.

Estas mejoras de los presidentes se cargan al erario público, en una partida de los presupuestos destinada a ello. Mantener el complejo de la Moncloa no es fácil. Para tener todo acondicionado, la subdirectora general de la Oficina Presupuestaria y Gestión Económica, Natalia Garzarán Fuertes, va publicando en el BOE concursos públicos de actualización de las distintas zonas. Este año, por ejemplo, se ha sacado un concurso para la limpieza de los canalones, para el mantenimiento de los 18 desfibriladores que hay en el Complejo y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

Más allá de esos contratos de intendencia para que todo funcione, cada presidente da su impronta a los salones públicos y al despacho donde reciben a mandatarios y a la prensa. Las fotografías que acompañan a este artículo dan cuenta de cómo ha evolucionado el mismo salón con cada uno de los presidentes. Adolfo Suárez, encargado de la primera reforma del edificio, colocó en el despacho molduras que pintó con pan de oro, enteló las paredes en tonos dorados, colgó grandes tapices de Patrimonio Nacional en sus padres y eligió muebles de estilo historicista. Cavo Sotelo y Felipe González mantuvieron los mismos muebles en esa estancia, aunque el socialisa apostó por un pequeño cambio «todo era muy luminoso, minimalista y más moderno», dice López de Celis. JoséMaría Aznar redecoró el despacho con el estilo rococó que le gustaba. Consiguió telas adamascadas con las que enteló las paredes, de las que colgó tapices de la Real Fábrica, y tapizó varios sofás. «Recuerdo los grandes cortinones, los relojes y las alfombras, todo muy recargado», dice la ex secretaria.

El gran cambio llegó con Zapatero, responsable de la última gran reforma de La Moncloa. El ex presidente abandonó el dorado y mandó pintar de blanco todas las estancias, desechó los muebles clásicos y optó por otros de líneas más modernas. Además, sustituyó las escenas antiguas de las paredes por el arte moderno de pintores más contemporáneos. Ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez han hecho grandes cambios a los cometidos por Zp. Desde Rajoy, Moncloa tiene un acuerdo de cesión de obras con el Museo Reina Sofía, cuyos expertos asesoran a cada presidente. Así, Rajoy pidió que colocaran lienzos de artistas de cada comunidad autónoma, mientras Sánchez exigió que hubiera más cuadros de mujeres que de hombres. La decoración también tiene mensajes políticos.