En España joven que protagonizó icónica foto de las protestas del 11 de julio en Cuba

Incluso fuera de Cuba, la familia tuvo que mantener el secreto mientras estaba en Rusia, por temor a cualquier represalia del gobierno de Vladimir Putin, aliado de La Habana.

Aquel domingo histórico, Elías salió de su casa sin avisar a sus padres, después de ver al dictador Miguel Díaz-Canel cuando ordenó en televisión nacional reprimir las manifestaciones pacíficas.

“Me dije es el momento, es ahora o nunca, nos reviramos en contra de ellos, y así fue”, le contó el adolescente a la periodista independiente Mónica Baró.

“Soy un cubano patriota y estoy orgulloso de haber nacido en Cuba, y que a pesar de la historia que tiene Cuba, eso a mí no me resta, ni me deshonra, los enemigos son ellos, ellos son a los que hay que expulsar”, agregó.

Después de eso tuvo que esconderse, mientras la Seguridad del Estado interrogó varias veces a su madre, quien les dijo que el joven estaba en Santiago de Cuba, de donde es su familia.

Para otros jóvenes que estuvieron en la misma esquina de Toyo, las condenas han sido entre 13 y 19 años de cárcel.

Ahora en España, Elías y su familia pedirán asilo político y tratarán de emprender una nueva vida.

“Yo quiero continuar mis estudios, eso es lo principal, y llevar una vida normal, pero realmente estoy muy adentro de la política. No me voy a arrepentir jamás. Yo lo que hice lo hice porque me nació, y lo hice todo por mi causa y por la causa de todos los que anhelamos la libertad”, concluyó el adolescente.

Fuente: Redacción de www.americateve.com