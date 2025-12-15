americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

España multa a Airbnb con 75 millones de dólares por alquileres turísticos sin licencia

MADRID (AP) — El gobierno de España multó a Airbnb con 64 millones de euros (75 millones de dólares) por anunciar alquileres turísticos sin licencia, manifestaron las autoridades el lunes.

ARCHIVO - Pancartas contra alquileres turísticos cuelgan en la fachada de un edificio en el centro de Madrid, España, el 3 de junio de 2025. (Foto AP/Manu Fernández)
ARCHIVO - Pancartas contra alquileres turísticos cuelgan en la fachada de un edificio en el centro de Madrid, España, el 3 de junio de 2025. (Foto AP/Manu Fernández) AP

La medida es la acción más reciente del gobierno español contra empresas de alquiler a corto plazo como Airbnb y Booking.com, mientras el país enfrenta un problema de asequibilidad de la vivienda, especialmente en los centros urbanos.

El ministerio de derechos del consumidor indicó que los alquileres no incluían números de licencia —un requisito en muchas regiones de España— o listaban números de licencia que no coincidían con los que tenían las autoridades. Otros tenían información incorrecta sobre los anfitriones, señaló.

Airbnb expresó que planea impugnar la multa en los tribunales. La empresa afirmó que estaba trabajando con las autoridades españolas para cumplir con un nuevo sistema nacional de registro para alquileres a corto plazo, y que más de 70.000 anuncios en la plataforma habían añadido un número de registro desde enero.

El gobierno de izquierda y muchos españoles de todo el espectro político ven a las empresas de alquiler a corto plazo como responsables de aumentar los costos de la vivienda.

La nación en la Península Ibérica es uno de los países más visitados del mundo y los alquileres vacacionales a corto plazo han reducido la oferta ya limitada de muchas ciudades.

“Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, dijo en un comunicado Pablo Bustinduy, ministro de derechos del consumidor.

En mayo, dicho ministerio ordenó a Airbnb retirar alrededor de 65.000 anuncios debido a violaciones de las normas.

En 2024, el organismo de control antimonopolio de España multó a Booking.com con 413 millones de euros (448 millones de dólares), diciendo que la empresa de reservas y viajes en línea abusó de su posición dominante en el mercado del país durante los cinco años anteriores.

Las autoridades en Barcelona han dicho que planean eliminar gradualmente los 10.000 apartamentos con licencia en la ciudad como alquileres a corto plazo para 2028, con el fin de proteger la oferta de vivienda para los residentes. _______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter