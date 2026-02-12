americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

España, Inglaterra y Croacia quedan en el mismo grupo de la Liga de Naciones

BRUSELAS (AP) — La campeona europea España quedó en el mismo grupo que Inglaterra y Croacia para la próxima edición de la Liga de Naciones de la UEFA.

ARCHIVO - Los jugadores de Portugal celebran con el trofeo tras ganar el campeonato de fútbol de la Liga de Naciones en el Allianz Arena en Múnich, Alemania, el domingo 8 de junio de 2025. (AP Photo/Martin Meissner, Archivo)
ARCHIVO - Los jugadores de Portugal celebran con el trofeo tras ganar el campeonato de fútbol de la Liga de Naciones en el Allianz Arena en Múnich, Alemania, el domingo 8 de junio de 2025. (AP Photo/Martin Meissner, Archivo) AP

La República Checa completa el queparece ser el más exigente de los cuatro grupos de la máxima categoría, la Liga A, tras el sorteo realizado el jueves.

España e Inglaterra ocupan el primer y el cuarto puesto, respectivamente, en el ranking de la FIFA y se enfrentaron en la final de la Euro 2024, que ganó España. Croacia fue semifinalista en cada uno de los dos últimos mundiales.

Portugal, vigente campeón de la Liga de Naciones, quedó en el grupo con Dinamarca, Noruega y Gales.

Francia fue emparejada con Italia, Bélgica y Turquía.

Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia integran el otro grupo de la Liga A.

La fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-27 se disputa de septiembre a noviembre. Los dos primeros de los grupos de la Liga A juegan luego los cuartos de final en marzo de 2027, y el torneo final se celebra en junio.

Irlanda e Israel en el mismo grupo

Irlanda e Israel están en el mismo grupo de la Liga B, lo que podría generar cierta tensión.

La federación de fútbol de Irlanda votó en noviembre presentar una moción ante la UEFA para vetar la participación de Israel en competiciones organizadas por el organismo rector del fútbol europeo.

Irlanda citó dos presuntas violaciones de los estatutos de la UEFA por parte de la federación de Israel. La primera fue “organizar clubes en territorios palestinos ocupados sin el consentimiento de la federación palestina” y la segunda fue “la presunta falta de aplicación por parte de la IFA de una política antirracismo eficaz”.

Grupos completos

Liga A

Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica, Turquía

Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia

Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra, República Checa

Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, Gales

Liga B

Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia, Macedonia del Norte﻿

Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia, Irlanda del Norte

Grupo B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo

Grupo B4: Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumania, Suecia

Liga C

Grupo C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia, San Marino

Grupo C2: Montenegro, Armenia, Chipre, Letonia/Gibraltar

Grupo C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe, Moldavia

Grupo C4: Islandia, Bulgaria, Estonia, Luxemburgo/Malta

Liga D

Grupo D1: Letonia/Gibraltar, Luxemburgo/Malta, Andorra

Grupo D2: Lituania, Azerbaiyán, Liechtenstein

___

Deportes español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter