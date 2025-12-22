España cierra el año como líder del ranking FIFA de fútbol masculino

Desde la izquierda; el exjugador de la NFL Tom Brady, el exjugador de la NBA Shaquille O'Neal, la locutora Samantha Johnson, el ex capitán de la selección de fútbol de Inglaterra Rio Ferdinand, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York y el exjugador de la NHL Wayne Gretzky participan en el sorteo para la Copa del Mundo de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (AP Photo/Alex Brandon) AP