España cierra el año como líder del ranking FIFA de fútbol masculino

ZURICH (AP) — España terminará 2025 como el mejor equipo masculino en el ranking de la FIFA.

Desde la izquierda; el exjugador de la NFL Tom Brady, el exjugador de la NBA Shaquille ONeal, la locutora Samantha Johnson, el ex capitán de la selección de fútbol de Inglaterra Rio Ferdinand, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York y el exjugador de la NHL Wayne Gretzky participan en el sorteo para la Copa del Mundo de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (AP Photo/Alex Brandon)
Hubo cambios limitados en el nuevo ranking publicado el lunes, ya que solo se contaron los partidos de la Copa Árabe después de que se publicaran las clasificaciones anteriores el 19 de noviembre.

Los diez primeros lugares permanecen sin cambios, con Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania y Croacia en ese orden detrás de España.

España ganó la clasificación del Grupo E para la Copa del Mundo y se enfrentará a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en el Grupo H en el torneo de 2026, que será coanfitrión por Estados Unidos, Canadá y México.

La FIFA informó que Vietnam, que subió tres lugares hasta el puesto 107 en el ranking, registró el mayor avance.

El próximo ranking se publicará el 19 de enero.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

