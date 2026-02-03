americateve

España bate su propio récord de visitantes extranjeros, con casi 96,8 millones en 2025

MADRID (AP) — España recibió el año pasado casi 96,8 millones de visitantes extranjeros, un nuevo récord para el país, dijo el Instituto Nacional de Estadística el martes.

El número de turistas internacionales se incrementó un 3,2% con respecto al año anterior, cuando llegaron 94 millones de personas, de acuerdo con el INE.

España es uno de los destinos de viajes más populares en el mundo, donde el turismo representa el 12,6% de su Producto Interno Bruto. Es el tercer país con mayores ingresos por turismo, por detrás de Reino Unido y Francia, según el Barómetro del Turismo Mundial de Naciones Unidas.

Entre enero y diciembre del año pasado, los visitantes extranjeros gastaron 134.700 millones de euros (158.900 millones de dólares), un 6,8% más de los 126.000 millones de euros (129.800 millones de dólares) de 2024, indicó el Ministerio de Turismo.

El récord de llegadas y gasto cumple con el objetivo de transformar “el modelo turístico (a uno) más sostenible y basado en priorizar la calidad frente a la cantidad", señaló el ministerio en un comunicado.

Cataluña, la región nororiental donde se ubica Barcelona, fue la que más atención generó con alrededor de 20,1 millones de turistas, un 0,6% más que en 2024. Le siguen las islas Baleares en el Mediterráneo y las Islas Canarias, buque insignia del turismo de sol y playa por el que es popular el país.

La mayoría de los viajeros llegaron desde Reino Unido (19 millones), Francia (12,7 millones) y Alemania (12 millones).

Fue el tercer año consecutivo en que España bate su propia marca de turistas extranjeros desde 2019, el año anterior a la pandemia del COVID-19, que paralizó los viajes internacionales.

El repunte del turismo a nivel mundial ha ejercido presión sobre el alojamiento en el país, especialmente en los centros urbanos, donde proliferan los alquileres a corto plazo, lo que en ocasiones ha provocado tensiones con la población local, que se siente excluida del mercado inmobiliario y del alquiler debido a los elevados precios.

El año pasado se batió un nuevo récord de llegadas de viajeros internacionales en la era pospandémica, con un estimado de 1.520 millones de turistas en todo el mundo, casi 60 millones más que en 2024, según el barómetro de la ONU.

FUENTE: AP

