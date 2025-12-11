España amplía ventaja sobre Estados Unidos en ranking femenino de FIFA

Compartir en:









La capitana de la selección española, Irene Paredes, levanta el trofeo después de ganar el juego final de fútbol de la Liga de Naciones Femenina entre España y Alemania en Madrid, el martes 2 de diciembre de 2025. (AP Photo/Manu Fernandez) AP

España acaba de revalidar su título de la Liga de Naciones de la UEFA tras la última actualización del ranking en agosto. Estados Unidos ganó cuatro de los cinco amistosos que disputó en ese tiempo.

La Roja venció a Alemania en la final de la Liga de Naciones la semana pasada. Las alemanas subieron dos lugares al tercer peldaño del ranking. La campeona europea Inglaterra se mantuvo en el cuarto y Suecia retrocedió dos puestos al quinto.

Brasil y Francia intercambiaron lugares para quedar sexto y séptimo, respectivamente. Japón se mantuvo en el octavo. Corea del Norte subió uno al noveno, desplazando Canadá, ahora décimo.

