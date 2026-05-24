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Esmerlyn Valdez pega su primer jonrón y Piratas vencen 4-1 a Azulejos

TORONTO (AP) — El dominicano Esmerlyn Valdez conectó un jonrón para su primer hit en las Grandes Ligas, su compatriota Oneil Cruz y Spencer Horwitz también tuvieron vuelacercas y los Piratas de Pittsburgh vencieron el domingo 4-1 a los Azulejos de Toronto para evitar una barrida de tres juegos.

El jardinero de los Piratas de Pittsburgh Esmerlyn Valdez no alcanza a atrapar la bola en el doble de Kazuma Okamoto de los Azulejos en el encuentro del domingo 24 de mayo del 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
El jardinero de los Piratas de Pittsburgh Esmerlyn Valdez no alcanza a atrapar la bola en el doble de Kazuma Okamoto de los Azulejos en el encuentro del domingo 24 de mayo del 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

Valdez fue ascendido desde Indianápolis de la Triple-A el viernes y se había ido de 7-0 antes de pegar un jonrón de dos carreras ante Chase Lee en la sexta entrada.

El relevista dominicano de los Pirates, Dennis Santana, hizo un trueque con un joven aficionado por la pelota, al entregarle un bate firmado por Valdez y una gorra de los Piratas a cambio del recuerdo de Valdez.

El abridor de los Azulejos, Dylan Cease, salió del juego tras 4 2/3 entradas debido a una molestia en el tendón de la corva izquierdo.

Cease (3-3) permitió dos carreras y cuatro hits antes de marcharse. Dio una base por bolas y ponchó a ocho.

El toletero de Toronto dominicano Vladimir Guerrero Jr. se fue en la parte baja de la quinta entrada después de ser golpeado en la parte interna del codo derecho por un lanzamiento del derecho de los Piratas Mitch Keller. El venezolano Lenyn Sosa entró a correr por Guerrero y se hizo cargo de la primera base.

Los Azulejos informaron que una radiografía del codo de Guerrero no mostró una fractura.

Keller (5-2) permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas. Otorgó tres bases por bolas y ponchó a cinco.

El dominicano Gregory Soto cerró la novena para su quinto salvamento en siete oportunidades, al ponchar a Daulton Varsho para el último out y dejar a dos corredores en base.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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