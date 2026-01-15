Escuelas cerradas y retrasos en transporte por fuerte nevada en el sur de Ontario

La nieve en Toronto el 15 de enero del 2026. (Giordano Ciampini /The Canadian Press via AP) AP

Environment Canada informó que regiones como el Área Metropolitana de Toronto, Kitchener y Hamilton recibirán hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de nieve hasta la tarde del jueves.

Las escuelas de Toronto, York, Peel y la Región de Halton cerraron la mañana del jueves, e instituciones como la Universidad de Toronto, la Universidad Metropolitana de Toronto y la Universidad de York anunciaron que sus campus estaban cerrados.

Los cierres completos de escuelas debido a la nieve son raros en Toronto.

Environment Canada indicó que el área de Ottawa verá hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de nieve, disminuyendo hacia la noche del jueves. Añadió que ráfagas de viento del norte de hasta 60 kilómetros (37 millas) por hora resultarán en nieve soplada y visibilidad reducida, y una caída brusca de temperatura causará sensaciones térmicas muy frías.

La policía provincial aconsejó a los residentes que eviten las carreteras si es posible, y la policía respondió a docenas de colisiones y autos en zanjas. La fuerza reportó múltiples cierres de carreteras en el sur de Ontario, incluidos accesos en la autopista 403 cerca de la frontera entre Burlington y Hamilton y partes de la autopista 401 en el este de Ontario.

Tanto el primer ministro de Ontario, Doug Ford, como la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, cancelaron eventos públicos el jueves debido al mal tiempo.

En el aeropuerto Pearson de Toronto, las autoridades implementaron procedimientos de gestión del tráfico aéreo que afectaban algunos vuelos de llegada y salida.

Se aconsejó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, donde se llevaban a cabo operaciones de limpieza de nieve.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP