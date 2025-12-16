americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Escorpión de Lizbeth Ovalle y chilena de Santiago Montiel se llevan premios de mejores goles

DOHA, Qatar (AP) — Un gol de escorpión de la mexicana Lizbeth Ovalle, la jugadora más cara en la historia del fútbol femenino, y un disparo de chilena a larga distancia del argentino Santiago Montiel ganaron el martes los premios FIFA a los mejores goles de la temporada pasada.

ARCHIVO - Jacqueline Ovalle (13) de Orlando Pride remata ante Mandy Freeman de NJ/NY Gotham FC en un partido por las semifinales de la NWSL, el 16 de noviembre de 2025, en Orlando, Florida. (AP Foto/Kevin Kolczynski)
ARCHIVO - Jacqueline Ovalle (13) de Orlando Pride remata ante Mandy Freeman de NJ/NY Gotham FC en un partido por las semifinales de la NWSL, el 16 de noviembre de 2025, en Orlando, Florida. (AP Foto/Kevin Kolczynski) AP

Ambos tenían la espalda hacia el arco al anotar los goles ganadores. Los aficionados votaron por Ovalle y Montiel para recibir el Premio Marta y el Premio Puskas, respectivamente.

Ovalle definió con un sutil toque de talón en un salto en el aire de espaldas a la portería mientras jugaba en la liga mexicana para Tigres contra Guadalajara.

El premio femenino lleva el nombre de Marta, la estrella brasileña que ahora es compañera de equipo de Ovalle en el Orlando Pride. Marta ganó el premio el año pasado y también tuvo un gol nominado por la FIFA para la edición de este año.

La “Maga” Ovalle fue transferida por un transferencia récord mundial en el fútbol femenino de 1,5 millones de dólares para unirse al Pride desde Tigres en agosto.

Montiel anotó para Independiente en un partido de la primera división de Argentina contra Independiente Rivadavia. Saltó en el aire a unos 22 metros de distancia para prender un balón que quedó flotando a tras un despeje de cabeza de un defensor desde un córner. Es el primo de Gonzalo Montiel, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

La FIFA entregó sus premios The Best en una cena privada en Doha en el marco de la final de la Copa Intercontinental entre el Paris Saint-Germain y Flamengo el miércoles.

Los premios al mejor jugador y al mejor entrenador en el fútbol masculino y femenino se entregarían más tarde el martes.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

Destacados del día

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Esta foto combinada sin fecha, creada con imágenes publicadas por la Guardia Nacional de Iowa, muestra a los sargentos William Nathaniel Howard (izquierda) y Edgar Brian Torres Tovar. (Guardia Nacional de Iowa vía AP)

Ejército de EEUU identifica a 2 miembros de la Guardia Nacional de Iowa muertos en Siria

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

El buque estadounidense USS Gravely en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 26 de octubre del 2025. (AP foto/Robert Taylor)

Trinidad y Tobago abre sus aeropuertos a fuerzas de EEUU ante tensiones con Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter