¿Escape de Washington? Senadores buscan iniciar nuevos capítulos como gobernadores

ARCHIVO - La senadora Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, habla durante una audiencia de confirmación ante la Comisión Judicial del Senado para Kash Patel, la elección del presidente Donald Trump para ser director del FBI, en el Capitolio en Washington, el 30 de enero de 2025. (Foto AP/Ben Curtis, archivo) AP

La demócrata Amy Klobuchar de Minnesota se convirtió en la cuarta senadora en funciones en buscar el liderazgo de su estado natal en 2026 cuando anunció su campaña el jueves. Es la cifra más alta en la historia reciente, según un análisis de The Associated Press sobre las jubilaciones en el Congreso.

Se une al demócrata de Colorado Michael Bennet, la republicana de Tennessee Marsha Blackburn y el republicano de Alabama Tommy Tuberville, quienes están haciendo lo mismo.

El aumento de senadores que miran hacia las legislaturas estatales subraya cómo el equilibrio de la ambición política se ha alejado drásticamente de Washington. Aunque el Senado alguna vez fue visto como la culminación de una larga carrera política o un lugar privilegiado para lanzar candidaturas presidenciales, se ha vuelto cada vez más estancado y disfuncional.

El cargo de gobernador ahora ofrece lo que el Senado generalmente no puede: la capacidad de gobernar, construir un historial y formar un perfil nacional.

"Todo el mundo me pregunta, '¿Por qué estás haciendo esto?'", dijo recientemente Tuberville a la AP. "Porque creo que puedo hacer más bien en ese puesto que en este".

Los cuatro senadores que ya han anunciado sus campañas son parte de un éxodo más amplio de la cámara alta del Congreso. Once han anunciado su intención de retirarse el próximo año, lo que incluye a nueve en el último año de su mandato.

Bennet ha expresado desde hace mucho tiempo su frustración por el lento progreso en Washington, pero su decisión de postularse para gobernador de Colorado aún sorprendió a muchos políticos en su estado natal.

En una entrevista, dijo que no hay forma de abordar problemas como la asequibilidad desde el Senado.

"El Washington D.C. de Donald Trump nunca responderá a esos desafíos", señaló Bennet. "Literalmente está colgando oro en los muros de la Oficina Oval".

Bennet también señaló que Trump, un republicano, ha "declarado la guerra" a Colorado, prometiendo hacer que el estado pague por mantener encarcelado a un secretario del condado que fue condenado por violar la ley cuando intentaba ayudar a probar la falsa afirmación de que las elecciones de 2020 estuvieron plagadas de fraude. Trump, quien perdió las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden, también vetó recientemente un proyecto de agua destinado a ayudar a las zonas rurales del estado.

Las preocupaciones reflejan cómo las batallas partidistas nacionales han definido cada vez más incluso la política a nivel estatal, que solía girar en torno a temas locales y tener menos matiz partidista. Bennet y su rival en las primarias demócratas, el fiscal general del estado Phil Weiser, han argumentado que están mejor equipados para enfrentarse a Trump.

"Es muy importante tener personas que entiendan esas luchas nacionales y que no se acobarden ante eso", resaltó Bennet.

Mayor rotación en el Senado en más de una década

Tuberville, quien fue elegido por primera vez en 2020, dijo que no cree que haya un denominador común entre los senadores que se postulan para gobernador.

"La razón por la que vuelvo es porque creo que puedo hacer más a corto plazo de lo que puedo a largo plazo aquí", dijo. Agregó que, como gobernador, "eres el CEO del estado y tu voto cuenta más", a diferencia del Senado, donde "eres uno de 100".

Incluso si no se retiran más senadores, este ciclo aún tendrá la mayor rotación en el Senado en más de una década. La última vez que más de una docena de senadores se fueron en un año fue después del 113er Congreso, cuando, en parte debido a que el presidente Barack Obama seleccionó senadores para posiciones en su gobierno demócrata, 13 senadores se jubilaron, renunciaron o murieron.

El Senado se convierte en "un lugar más nocivo para los legisladores"

"Hay un factor de empuje y un factor de atracción", explicó Matt Dallek, historiador político de la Universidad George Washington. "El factor de empuje es que el Senado en particular se ha convertido en un lugar más nocivo para los legisladores, porque todos los inconvenientes de servir en un cargo público y en el Senado ya no se mitigan de manera significativa con las ventajas de aprobar leyes".

"Ser gobernador, aparte del hecho obvio de que eres el jefe ejecutivo en lugar de uno de 100, es cada vez más atractivo", dijo Dallek. "A nivel estatal, se puede lograr mucho más. A menudo los estados tienen que equilibrar sus presupuestos, necesitan trabajar en legislación bipartidista, y creo que hay una sensación entre los legisladores de que es en los estados, estos llamados laboratorios de la democracia, donde es posible gobernar".

Señaló al gobernador Greg Abbott de Texas y al gobernador Ron DeSantis en Florida, ambos republicanos, como ejemplos de plantillas de gobierno en temas que van desde la inmigración hasta cuestiones culturales.

Según la Oficina Histórica del Senado de Estados Unidos, 22 senadores han servido como gobernadores después de dejar el Senado desde que comenzó la elección directa de senadores en 1913. De esos, siete se mudaron directamente a la mansión del gobernador desde el Senado de Estados Unidos.

Más recientemente, Mike Braun de Indiana ganó la contienda para gobernador de su estado en 2024 cuando fungía como senador junior del estado.

Los periodistas de The Associated Press Joey Cappelletti en Washington y Nick Riccardi en Denver contribuyeron a este despacho. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

