Erling Haaland iniciará como suplente partido del City ante el Wolverhampton

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Erling Haaland quedó fuera de la alineación titular del Manchester City para el partido del sábado en la Liga Premier contra Wolverhampton, en medio de una caída en su rendimiento.

Erling Haaland del Manchester City reacciona durante el encuentro ante el Manchester United en la Liga Premier el sábado 17 de enero del 2026. (AP Foto/Dave Thompson)
El delantero noruego, que iniciará desde el banquillo, solo ha marcado un gol en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, y ese fue un penal contra Brighton en la liga.

El entrenador del City, Pep Guardiola, tomó la importante decisión sobre Haaland después de dos derrotas consecutivas: contra el Manchester United en la liga y contra el Bodø/Glimt en la Liga de Campeones.

El City tiene un partido crucial de la Liga de Campeones en casa contra el Galatasaray el miércoles en su intento por asegurar la clasificación directa a los octavos de final.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

