Erik Rivera, prospecto de Medias Rojas, lanza con uniforme de Boston por Puerto Rico en exhibición

Los Medias Rojas pusieron a disposición de Puerto Rico a algunos jugadores porque ese equipo estaba corto de personal. Entre ellos estuvo Rivera, quien es boricua.
FORT MYERS, Florida, EE.UU. (AP) — El zurdo Erik Rivera, quien milita en las sucursales de ligas menores de los Medias Rojas, lanzó con su uniforme de Boston el martes por Puerto Rico contra su equipo de las Grandes Ligas en un juego de exhibición de pretemporada.
Rivera ingresó con dos outs en la sexta entrada y no consiguió retirar a ningún bateador. Enfrentó a tres, dio dos bases por bolas y permitió un hit antes de ser retirado en la victoria de Puerto Rico por 5-3.
Éste fue uno de varios juegos entre clubes de Grandes Ligas y equipos de distintos países mientras los jugadores se preparan para el Clásico Mundial de béisbol, que comienza el jueves.
Rivera, de 24 años, pasó la temporada pasada jugando para el equipo High-A afiliado a los Red Sox en Greenville, Carolina del Sur.
