Erdogan reorganiza el gobierno turco: sustituye a los ministros de Justicia e Interior

ANKARA, Turquía (AP) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, realizó un sorpresivo pequeño cambio de gobierno el miércoles reemplazando a los ministros de Justicia e Interior.

ARCHIVO - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, escucha a su homólogo de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, durante una conferencia de prensa conjunta, en Estambul, Turquía, el 30 de diciembre de 2025. (AP Foto/Khalil Hamra, archivo)
ARCHIVO - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, escucha a su homólogo de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, durante una conferencia de prensa conjunta, en Estambul, Turquía, el 30 de diciembre de 2025. (AP Foto/Khalil Hamra, archivo) AP

El Boletín Oficial anunció que el fiscal jefe de Estambul, Akin Gurlek, fungirá como ministro de Justicia en sustitución de Yilmaz Tunc, mientras que Mustafa Ciftci, gobernador de la provincia oriental de Erzurum, ocupará la cartera de Interior sucediendo a Ali Yerlikaya.

No se ha dado ningún motivo oficial para la reorganización, aunque el Boletín Oficial indicó que Tunc y Yerlikaya habían "solicitado ser relevados" de sus funciones.

Los cambios se producen mientras Turquía debate posibles reformas constitucionales y lleva adelante esfuerzos de paz con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, para poner fin a décadas de conflicto. Se espera que el Parlamento apruebe reformas que respalden el proceso.

El nombramiento de Gurlek se considera polémico. El exfiscal ha encabezado juicios de alto perfil contra varios miembros del principal partido de oposición, el Partido Republicano del Pueblo, o CHP.

Docenas de funcionarios de municipios regidos por el CHP han sido arrestados en investigaciones por corrupción, incluyendo el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, considerado ampliamente como el principal rival de Erdogan. Fue detenido el año pasado.

Los críticos alegan que estos casos tienen motivaciones políticas y el gobierno insiste en la independencia del poder judicial.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

