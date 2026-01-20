americateve

Equipos israelíes comienzan a demoler la sede de UNRWA en Jerusalén Oriental

JERUSALÉN (AP) — Cuadrillas israelíes comenzaron el martes a demoler un recinto des Naciones Unidas en Jerusalén Orienta, mientras el gobierno de Israel endurece las restricciones sobre los grupos humanitarios que brindan ayuda a los palestinos.

UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, dijo en X que las fuerzas israelíes habían confiscado dispositivos del personal y los habían obligado a salir de su sede en el barrio de Sheikh Jarrah.

"Este es un ataque sin precedentes no solo contra UNRWA y sus instalaciones. Constituye una grave violación del derecho internacional y de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas", afirmó.

Israel ha criticado durante mucho tiempo a UNRWA por lo que considera inclinaciones propalestinas y ha acusado al grupo de tener vínculos con Hamás, algo que la agencia de la ONU ha negado rotundamente.

El Ministerio israelí de Exteriores dijo que la demolición se estaba llevando a cabo en cumplimiento de una nueva ley que ilegalizaba la organización, acusándola de tener vínculos con grupos armados y Hamás.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, expresó en un comunicado que había acompañado a las cuadrillas a la sede y lo calificó como un "día histórico".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

