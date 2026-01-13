Equipos de fútbol bandera de EEUU y México jugarán en semana del Super Bowl como previa olímpica

El quarterback Darrell Doucette III atrapa un balón en un juego de fútbol bandera en esta foto de septiembre de 2025, proporcionada por USA Football, en Panamá. (Lester Barnes/USA Football vía AP) AP

Se trata de otra forma de ganar aún más exposición para el deportes antes del debut olímpico del fútbol bandera en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Primero, la élite de la NFL saltará al campo el 3 de febrero como parte de la semana del Pro Bowl. Luego, los especialistas en fútbol bandera llevarán a cabo un partido de exhibición dos días después, con el equipo de Estados Unidos enfrentándose a México.

En Los Ángeles, dentro de dos años, la lista podría ser una mezcla de jugadores de la NFL —o exjugadores— y expertos en fútbol bandera. USA Football, el organismo rector nacional del deporte, seleccionará y entrenará a los equipos masculinos y femeninos antes de los Juegos Olímpicos.

“La oportunidad de que los jugadores de la NFL se unan a nuestro camino de talento élite rumbo a los Juegos Olímpicos de LA28 es emocionante tanto para los jugadores como para los aficionados", dijo Scott Hallenbeck, el CEO de USA Football, en un comunicado divulgado el martes.

El juego se transmitirá en el canal de YouTube de la NFL.

"Tenemos un objetivo para los Juegos Olímpicos, y es ganar las medallas de oro masculina y femenina. El apoyo e interés de atletas élite de todo el mundo deportivo solo fortalece nuestras posibilidades de éxito mientras buscamos formar los mejores equipos posibles”, añadió Hallenbeck.

La NFL trasladó el Pro Bowl a la semana del Super Bowl esta temporada. Fue el último ajuste para el evento de estrellas que se convirtió en un juego de fútbol bandera hace tres años. El deporte se añadió al programa olímpico en octubre de 2023.

Para el equipo de Estados Unidos, el juego puede ser un "amistoso" contra México, pero los jugadores lo tratarán como un Super Bowl. El partido por la medalla de oro entre las dos naciones en el Campeonato Continental de las Américas de la IFAF en Panamá el pasado septiembre fue cancelado debido al mal clima.

Así que es una oportunidad para ajustar cuentas de manera no oficial.

“Este enfrentamiento ya era necesario. Nuestros chicos lo quieren, y estoy seguro de que el equipo de México también", señaló el mariscal de campo Darrell “Housh” Doucette III. "Planeamos encarar esta exhibición con la misma preparación e intensidad que un juego regular. Esta es una oportunidad de ensueño para mostrar el deporte que todos amamos mientras estamos en el centro del escenario más grande del fútbol”.

Los jugadores de México sintieron lo mismo.

“Esta oportunidad que ambos equipos van a tener es increíble. Jugar una final es algo con lo que siempre hemos soñado”, manifestó Ramón Alonso Gaxiola, defensa y capitán de México.

El juego, patrocinado por Toyota, se jugará en el Moscone Center en San Francisco, que está organizando el festival de fanáticos de la experiencia del Super Bowl.

“El anuncio olímpico en 2023 fue combustible para un deporte que ya estaba ganando popularidad, y con el liderazgo y apoyo de la liga a través de oportunidades como esta exhibición, encenderemos aún más la pasión, la participación y el fanatismo”, indicó Hallenbeck.

FUENTE: AP