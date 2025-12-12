Equipos de F1 y FIA firman el nuevo Acuerdo de la Concordia para regular el deporte

Compartir en:









Max Verstappen al volante de su Red Bull lidera el Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula Uno en el circuito de Yas Marina, el domingo 7 de diciembre de 2025. (AP Foto/Fatima Shbair) AP

El nuevo pacto de gobernanza anunciado el viernes fue firmado por los 11 equipos, incluyendo a Cadillac, que debutará en la temporada de 2026.

No se hicieron públicos los detalles, pero la Federación Internacional del Automóvil, señaló que podría "invertir más en una mejor regulación de carreras, dirección de carreras, arbitraje y experiencia técnica para el beneficio del campeonato".

El anuncio se produjo el mismo día en que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, fue reelegido sin oposición para un nuevo mandato de cuatro años. La parte comercial del nuevo acuerdo ya se había firmado en marzo.

Originalmente un acuerdo para poner fin a una lucha de poder entre la FIA y los equipos a principios de la década de 1980, varias ediciones del Acuerdo de la Concordia han sustentado cómo se gestiona la F1. Sus contenidos se mantienen en secreto.

La F1 ya está preparada para cambios radicales el próximo año con nuevas regulaciones que harán que los monoplazas sean más pequeños, con más potencia eléctrica y partes aerodinámicas móviles.

La primera carrera de la nueva temporada será el Gran Premio de Australia el 8 de marzo.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP