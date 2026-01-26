Equipos de F1 prueban en privado sus nuevos modelos de 2026 ante temores de fallos técnicos

Lewis Hamilton (izquierda) y Charles Leclerc, pilotos de Ferrari, saludan al público tras una prueba con el nuevo modelo SF-26, el viernes 23 de enero de 2026, en Fiorano Modenese, Italia. (AP Foto/Antonio Calanni) AP

La Fórmula 1 inició el lunes una nueva era con el público y los medios excluidos de su sesión de pruebas privadas en España.

Es difícil imaginar un contraste mayor con la lujosa fiesta de lanzamiento del año pasado que involucró a 16.000 aficionados y caras famosas en Londres.

Mercedes fue uno de los primeros equipos que rodó en pista el lunes, según informó la F1, junto con Alpine y Audi, que participó en su primer evento oficial desde que se quitó el nombre de Sauber.

La F1 tiene 11 equipos este año. Cadillac hace su debut, pero solamente 10 estarán en España debido a los retrasos de Williams para tener listo su nuevo modelo.

No habrá cobertura televisiva, excepto breves clips del propio canal de la F1, ni resultados oficiales de la prueba de cinco días esta semana, por lo que será difícil evaluar quién lleva la delantera con las nuevas regulaciones. La segunda prueba en Bahréin el próximo mes es cuando el enfoque cambiará al rendimiento.

Entonces, ¿por qué F1 impide que los aficionados vean los nuevos autos en la pista?

La F1 originalmente se refirió al evento de esta semana como una "prueba privada", pero ahora lo llama el "Barcelona Shakedown", un término que generalmente se usa para carreras de corta distancia para verificar la fiabilidad básica, no el tipo de pruebas extendidas de varios días en España.

Ese cambio refleja preocupaciones de que algunos diseños completamente nuevos podrían no ser lo suficientemente fiables como para causar una buena primera impresión.

Bahréin tiene un acuerdo de larga duración para realizar pruebas de pretemporada y su clima cálido es más representativo de las carreras reales. Degradar Barcelona puede concentrar más atención en Bahréin, que tiene la primera cobertura televisiva en vivo de los autos haciendo vueltas cronometradas.

Algunos equipos, como Ferrari, han revelado sus diseños para 2026 y les han dado un breve tiempo en pista utilizando exenciones para eventos promocionales con distancia limitada, pero planean cambios importantes antes de la primera carrera en Australia en marzo.

El campeón defensor McLaren fue inusual por señalar que su diseño de Barcelona estará cerca de la especificación de carrera. McLaren se saltará la sesión del lunes "para dar el mayor tiempo posible al desarrollo del auto", afirmó el jefe del equipo Andrea Stella la semana pasada.

Otros, incluidos Red Bull, hasta ahora solo habían mostrado nuevos trabajos de pintura en coches de imitación, haciendo que las primeras carreras en Barcelona sean una etapa especialmente crucial en el desarrollo.

¿Qué puede salir mal?

Los equipos pueden correr tres de los cinco días en España, dándoles tiempo para solucionar problemas sin perder terreno, por lo que el inicio retrasado de McLaren no es un contratiempo.

Con motores completamente nuevos, sistemas de baterías y coches más pequeños y ligeros, la fiabilidad es una preocupación mayor de lo que ha sido en años.

La última vez que las reglas cambiaron tanto, la primera prueba de pretemporada fue un desastre.

Los autos se averiaron con frecuencia el primer día de pruebas en el remoto circuito de Jerez en 2014 mientras los equipos se adaptaban a los nuevos motores híbridos turboalimentados V6, y Lewis Hamilton encalló su Mercedes en una trampa de grava. Los problemas finalmente se resolvieron a lo largo de la temporada y Hamilton terminó el año como campeón.

Sin embargo, la F1 se ha convertido en un deporte muy diferente en los 12 años desde entonces. La serie de Netflix "Drive To Survive" atrajo a una nueva oleada de aficionados acostumbrados a transmisiones detalladas y contenido de redes sociales con acceso total.

