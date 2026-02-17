americateve

Equipos buscan a esquiadores en zona remota tras avalancha en montañas de California

SAN FRANCISCO (AP) — Equipos de búsqueda y rescate trataban de localizar el martes a varios esquiadores de travesía que podrían estar desaparecidos tras el reporte de una avalancha en el norte de California, mientras una potente tormenta invernal recorría el estado, informaron las autoridades.

Una caída de nieve, el martes 17 de febrero de 2026 en Truckee California. (AP Fotos/Brooke Hess-Homeier)
Una caída de nieve, el martes 17 de febrero de 2026 en Truckee California. (AP Fotos/Brooke Hess-Homeier)

Alrededor de las 11:30 de la mañana, el departamento de policía del condado de Nevada recibió una llamada al 911 de una persona que reportó una avalancha con gente sepultada, indicó Ashley Quadros, portavoz del organismo.

El departamento de policía, el equipo de Búsqueda y Rescate del mismo y una cuadrilla del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California peinaban la zona de Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe, señaló Quadros.

“Se ha informado que un grupo de esquiadores de travesía resultó afectado en el incidente, y varios integrantes del grupo están desaparecidos en este momento”. escribió el departamento policial en una publicación de Facebook.

Esta semana, una potente tormenta invernal azota a California, provocando tormentas eléctricas peligrosas, vientos fuertes e intensas nevadas en zonas montañosas.

Según el Sierra Avalanche Center del Bosque Nacional Tahoe, con sede en Truckee, el área de la Sierra Nevada central, incluida la región ampliada del lago Tahoe, enfrentaba un alto riesgo de avalanchas en el terreno de travesía, y se prevén grandes deslizamientos para el martes y el miércoles.

Las condiciones peligrosas se debieron a la rápida acumulación de nieve, que se apilaba sobre capas ya frágiles del manto nivoso, junto con vientos con fuerza de vendaval.

Varios centros de esquí alrededor del lago Tahoe estaban total o parcialmente cerrados debido al clima extremo. Los centros a lo largo de las autopistas cuentan con programas de mitigación de avalanchas y no se esperaba que estuvieran expuestos a un riesgo tan alto como el terreno de travesía, donde se desaconsejaba enérgicamente desplazarse en, cerca de, o por debajo de zonas propensas a avalanchas, indicó el centro.

“En este momento, es particularmente peligroso en el terreno de travesía simplemente porque estamos en el punto más intenso de la tormenta”, afirmó Brandon Schwartz, principal pronosticador de avalanchas en el Bosque Nacional Tahoe.

Schwartz explicó que los expertos dependen de las personas que presencian una avalancha o sus consecuencias para saber cuándo y dónde ha ocurrido una.

Castle Peak, un pico de 2.777 metros (9.110 pies) en el área de Donner Summit de la Sierra Nevada, es un destino popular para el esquí de travesía. En la cercana localidad de Soda Springs, habían caído al menos 76 centímetros (30 pulgadas) de nieve en las últimas 24 horas, según el centro de esquí Soda Springs Mountain Resort.

Los meteorólogos señalaron que la ladera occidental de la Sierra Nevada, en el norte del condado de Shasta —incluidas varias partes de la Interestatal 5— y zonas de la cordillera de la costa del Pacífico del estado podrían registrar hasta 2,4 metros (8 pies) de nieve antes de que la tormenta termine de pasar a última hora del miércoles.

La tormenta causó estragos en las carreteras desde el condado de Sonoma hasta la Sierra Nevada. El tráfico se detuvo temporalmente en ambos sentidos en la I-80 cerca de la frontera estatal con Nevada debido a derrapes y choques, informó el Departamento de Transporte de California.

En enero, una avalancha en la región sepultó a un conductor de moto de nieve provocándole la muerte, informaron las autoridades. Cada invierno, entre 25 y 30 personas mueren en avalanchas en Estados Unidos, según el National Avalanche Center.

_____

Watson informó desde San Diego.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

