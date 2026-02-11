americateve

Equipo olímpico canadiense, "destrozado" por tiroteo mortal en escuela de Columbia Británica

MILÁN (AP) — Los aficionados y atletas canadienses que participan en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina se despertaron el miércoles con la noticia de un tiroteo en una escuela secundaria de Tumbler Ridge, mientras que otras dos fueron halladas muertas en una vivienda cercana, informaron las autoridades canadienses. Una mujer, que la policía idenificó como autora del ataque, también fue encontrada muerta, aparentemente por una herida autoinfligida.

El equipo canadiense con los abanderados Mikael Kingsbury y Marielle Thompson, ingresa al estadio durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Livigno, Italia, el viernes 6 de febrero del 2026. (Cameron Spencer/Pool Photo via AP)
El equipo canadiense con los abanderados Mikael Kingsbury y Marielle Thompson, ingresa al estadio durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Livigno, Italia, el viernes 6 de febrero del 2026. (Cameron Spencer/Pool Photo via AP) AP

“Es muy inusual y duro de escuchar”, dijo Thomas Hepworth, oriundo de Winnipeg, cerca de la histórica catedral del Duomo de Milán. “No es algo que uno espere oír en ningún lugar de Canadá, y menos aún en una comunidad pequeña”.

Hepworth, un científico que vive en Alemania, estaba en la ciudad para ver al equipo masculino de hockey de Canadá, uno de los favoritos para ganar la medalla de oro.

La Real Policía Montada de Canadá indicó que más de 25 personas resultaron heridas, incluidas dos que fueron hospitalizadas con lesiones que ponen en peligro su vida.

La escuela, ubicada en los estribos de las Montañas Rocañasas canadienses, cuenta con 175 estudiantes de séptimo al doceavo grado, según el sitio web del gobierno provincial. La localidad está a más de 1.000 kilómetros (600 millas) al norte de Vancouver, cerca de la frontera con Alberta.

El Comité Olímpico Canadiense se comprometió a brindar apoyo a las víctimas y a sus familias, según dijo en un comunicado publicado el miércoles.

“Estamos destrozados por la noticia del horrible tiroteo escolar ocurrido en la Columbia Británica", añadió el comunicado. “Nuestros pensamientos están con las familias que han perdido a seres queridos, con quienes están heridos y con toda la comunidad de Tumbler Ridge. El equipo de Canadá está con todos los afectados mientras atraviesan los difíciles días que vienen”.

Los tiroteos escolares son poco frecuentes en Canadá, que tiene estrictas leyes de control de armas.

Gerry Fardoe, oriundo de Edmonton y que también se encuentra en la catedral del Duomo, explicó que los canadienses completan una capacitación integral antes de poder tener un arma.

“Tengo un par de armas. No cazo, pero tengo una cabaña remota donde tenemos problemas con osos. La he usado solo para ahuyentarlos”, explicó Fardoe, quien también estaba en Milán para ver al equipo masculino.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

