americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Equipo de la ONU en Líbano evalúa opciones para la frontera con Israel tras salida de fuerza de paz

BEIRUT (AP) — Una delegación de las Naciones Unidas que visita Líbano dijo el sábado que viajó a Beirut para explorar opciones para el territorio a lo largo de la frontera con Israel una vez que termine el mandato de la fuerza de paz de la ONU a finales del próximo año.

Samuel Zbogar, tercero de izquierda a derecha, representante permanente de Eslovenia ante Naciones Unidas y presidente del Consejo de Seguridad, pronuncia una declaración con su delegación en Beirut, Líbano, el sábado 6 de diciembre de 2025. (AP Foto/Bilal Hussein)
Samuel Zbogar, tercero de izquierda a derecha, representante permanente de Eslovenia ante Naciones Unidas y presidente del Consejo de Seguridad, pronuncia una declaración con su delegación en Beirut, Líbano, el sábado 6 de diciembre de 2025. (AP Foto/Bilal Hussein) AP

Los comentarios del equipo, que representa a los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, se produjeron un día después de que el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, les dijera que su país necesitará una fuerza de seguimiento en el sur para llenar el vacío una vez que expire el mandato de los cascos azules de la ONU.

El Consejo de Seguridad de la ONU votó unánimemente en agosto para retirar a la fuerza de paz de la ONU en el sur de Líbano, conocida como UNIFIL, a finales de 2026, casi cinco décadas después de su despliegue. La fuerza multinacional ha desempeñado un importante papel en la vigilancia de la situación de seguridad en la región, incluso durante la guerra entre Israel y Hezbollah el año pasado.

Una de las principales misiones de la UNIFIL ha sido la implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin a la guerra de 34 días entre Israel y Hezbollah en 2006. La misma resolución se utilizó nuevamente para poner fin al reciente conflicto de 14 meses entre Israel y Hezbollah, que terminó con un alto el fuego mediado por Estados Unidos en noviembre del año pasado.

“Queríamos aprovechar la oportunidad de esta visita para examinar también opciones para la implementación de la resolución 1701 tras la salida de la UNIFIL de Líbano”, señaló Samuel Žbogar, representante permanente de Eslovenia ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad.

“Esperamos con interés las recomendaciones del secretario general también sobre este tema”, dijo Žbogar en una breve declaración. “Como pueden imaginar, este es un tema que merecerá una conversación exhaustiva durante 2026”.

Durante su visita a Líbano, la delegación se reunió con altos funcionarios del país, así como con el comandante del ejército. El sábado, el equipo se dirigió al sur del territorio libanés, donde visitaron la zona fronteriza con Israel.

La más reciente guerra entre Tel Aviv y Hezbollah comenzó un día después de que Hamás atacara el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, cuando Hezbollah lanzó cohetes hacia Israel en solidaridad con los combatientes palestinos de Hamás. La respuesta israelí, que incluyó bombardeos y una operación terrestre, debilitó severamente al grupo político-militar el año pasado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana
VIDEO

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana

Brutal asalto en Santiago de Cuba: Joven golpeado y despojado de su moto en el Salao

Brutal asalto en Santiago de Cuba: Joven golpeado y despojado de su moto en el Salao

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba al borde del colapso energético: pronostican apagón récord del 61 % este viernes

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter