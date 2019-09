Envíos de cobre a China detenidos 44 días desde mina en Perú

“La empresa viene operando y lo que no puede hacer es transportar sus concentrados para explotarlos, eso implica que la empresa no está vendiendo”, dijo a la televisora local N el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, quien explicó que al no vender cada mes, el Estado no recibe unos 9 millones de dólares y se pone en riesgo unos 8.000 empleos en minería. El ministro no dijo cuánto dinero estaría perdiendo la empresa minera por no poder vender el concentrado de cobre.